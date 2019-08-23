"Приезжали за рабами с бумагой от Порошенко". Фейк пропаганды РФ

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Как сообщает издание Восточный вариант, сюжет с фейковым рассказом показали на пропагандистском телеканале Звезда, который принадлежит Минобороны РФ

Ряд российских СМИ опубликовал рассказ террористки Илоны Баневич с позывным Боня, которая воюет в Донбассе против Украины. Она рассказала историю о том, как в 2014 году поймала в Донецке украинцев, приехавших в город за рабами. Об этом сообщает Восточный вариант

"Одна машина нам приглянулась, старая "четверка" с сумскими номерами. Бабушка, дедушка, мешки у них какие-то. Когда спросили, чего они тут ищут, они показали нам бумагу, выписанную Петром Порошенко, на дом, который им понравится. Они туда могут заселяться, только нужно будет вписать туда адрес. А на вопрос, если там живут люди, они говорят: "Ну, будут у нас работать". Потому что по этому договору им можно было иметь трех рабов и трех рабочих", - рассказала Баневич.

Как сообщает издание, российские СМИ пустили отснятый материал в эфир. В частности, сюжет с рассказом Баневич показал пропагандистский телеканал Звезда, который принадлежит Министерству обороны РФ.

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Теги: фейк боевиков, война, Донбасс, пропаганда рф
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