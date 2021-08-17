Кадры дня. Сотни беженцев на палубе "летающего грузовика" ВВС США, спутниковые фото Кабула

Вчера, 16 августа, во время трагического рейса американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III унес из аэропорта Кабула 640 афганцев, которые бежали от захвативших власть в стране талибов. Фото из салона авиагрузовика опубликовал редактор Defense One Маркус Вайсбергер.

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Кроме того, компания-оператор спутников наблюдения Земли Maxar Technologies показала, как выглядела ситуация в аэропорту из космоса в 10:36 утра 16 августа.

Тысячи людей столпились вокруг самолетов, отчаявшись успеть на рейс из страны.

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Коммерческие рейсы вчера были отменены. На фото видно, что взлетно-посадочная полоса усеяна людьми, которые надеются улететь, пока иностранные миссии и военные эвакуируют свой контингент.

Как пишет источник, не планировалось брать на борт С-17 столько беженцев, но из-за суматохи получилось, как получилось. Люди прорвались к самолету и выгонять их силой не стали: экипаж решил, что заберет всех, кто проберется в салон, пока не закроют забитую людьми рампу.

Ресурс уточняет, что это те афганцы, которым дали добро на эвакуацию из страны. Они благополучно сошли на землю после прибытия самолета в пункт назначения.

Рейс вошел в историю как трагический: все мировые агентства обошли кадры с сотнями людей, которые бегут рядом со взлетающим самолетом, забираются на выступающие конструкции и затем падают с высоты.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что "такие видео очень тревожно смотреть" и "что-то падает с крыла, но я не могу сказать, что именно это было".

Что происходило в аэропорту и рядом с ним, показал также в фоторепортаже The Guardian.

В ночь на 17 августа президент США Джо Байден дал указание выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана.

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Евгений Пилипенко

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