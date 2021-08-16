Хаос в аэропорту Кабула. Авиакомпании отменяют рейсы, талибы пытаются сдержать толпу

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США возобновили полеты военных самолетов в аэропорту Кабула, которые были приостановлены из-за людей на взлетно-посадочной полосе — они пытались покинуть Афганистан после того, как власть в стране захватил Талибан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

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Американские военные оттеснили толпы людей со взлетно-посадочной полосы, но ожидают периодических приостановок деятельности аэропорта в дальнейшем.

По словам представителя Минобороны США, двое вооруженных мужчин были убиты после того, как открыли огонь по американским военным. Он не сказал, были ли они членами Талибана.

Кроме того военные сообщили, что один военнослужащий США получил огнестрельное ранение во время другого инцидента в аэропорту, его обстоятельства выясняются.

Корреспондент CNN передает, что талибы пытаются контролировать толпы афганцев, собравшихся под стенами аэропорта. По словам журналиста, боевики используют автомобили афганских сил безопасности.

"Поразительно видеть, как талибы пытаются навести порядок в толпе, бегущей к аэропорту",​​- передает корреспондент.

Как отмечает телеканал, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер сказал, что США "недвусмысленно" дали понять талибам, чтобы те не препятствовали афганцам, которые пытаются добраться до кабульского аэропорта для возможной эвакуации.

По информации AP, официальный представитель министерства обороны США сообщил, что глава Центрального командования лично встретился с высокопоставленными лидерами Талибана, чтобы призвать их не вмешиваться в операции американских военных по эвакуации в аэропорту Кабула.

Американские военные отправляют еще один батальон численностью около 1000 человек, чтобы помочь защитить аэропорт.

ДОПОЛНЕНО В 20:10. Представитель Пентагона Джон Кирби высказал уверенность, что США смогут вывезти тысячи людей из афганской столицы, как только восстановят контроль над аэропортом, сообщает BBC.

Сегодня утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула после того, как столицу захватили талибы. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что пять человек были убиты в результате хаоса в аэропорту.

Авиационные власти Афганистана заявили в понедельник, что воздушное пространство страны "передано военным", и посоветовали авиакомпаниям избегать воздушных коридоров страны, что побудило крупные авиакомпании отклонить рейсы.

Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".

И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.

Талибы сначала заявили, что не собираются формировать коалиционное правительство, затем уточнили, что туда войдут афганцы не из их движения.

Вадим Ребрина

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