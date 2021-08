Суматоха в аэропорту Кабула. Афганцы в отчаянии штурмуют самолеты – историческое видео

Американские военные, которые пытаются контролировать ситуацию в аэропорту Кабула, "вынуждены" были открыть огонь в воздух сегодня утром. Об этом официальный представитель правительства США сообщил Reuters.

Афганцы, как видно на видео и фото, а также ясно из сообщений репортеров на месте, выбегают на взлетно-посадочную полосу и пытаются забраться к военно-транспортные самолеты.

Многие из них опасаются за свою жизнь и жизнь близких из-за возможной мести талибов за сотрудничество с иностранцами в течение прошлых 20 лет. Часть людей также не желает жить при жестком шариате, которые намерены установить в стране новые власти.

Журналист Ахмер Хан опубликовал несколько роликов, как люди карабкаются к салону по пассажирским лестницам.

#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Chaotic scenes continue this morning (August 16) at Kabul International Airport. Hundreds of people are trying to flee Afghanistan. pic.twitter.com/hhYMNUVqho — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Тем временем в столицу стекается все больше боевиков. Они останавливают и проверяют автомобили:

#Afghanistan: Taliban fighters can be seen checking civilian vehicles on the streets of Kabul early morning (August 16). pic.twitter.com/pEa1RktVPM — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Между тем в самом Кабуле на улицах тихо и пустынно, пишет The Guardian. Район посольства Вазир Акбар Хана опустел: почти все дипломаты и их семьи либо вылетели из города, либо находятся в аэропорту. На блокпостах в обычно сильно укрепленного района осталось немного охранников.

"Странно видеть пустые улицы без дипломатических конвоев, больших машины с пушками. Я продолжу печь здесь хлеб, но заработаю очень маленькие деньги. Охранники, которые были моими друзьями, ушли", – сказал Гул Мохаммед Хаким, пекарь из магазинчика в этом районе.

По его словам, сейчас его "первая забота – как можно быстро отрастить бороду". "Я также проверил с женой, достаточно ли паранджи для нее и наших девочек", – добавил он.

Во время правления талибов в 1996–2001 годах мужчинам не разрешалось подстригать бороды, а женщины обязаны были на публике носить паранджу.

"Утром я шла в вестибюле отеля, и три боевика Талибана с оружием прошли мимо, сказали "Доброе утро" и пошли дальше", – делится впечатлениями от новых реалий журналистка Al Jazeera Шарлотта Беллс.

Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".

И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.

Талибы сначала заявили, что не собираются формировать коалиционное правительство, затем уточнили, что туда войдут афганцы не из их движения.

