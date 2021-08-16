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Суматоха в аэропорту Кабула. Афганцы в отчаянии штурмуют самолеты – историческое видео

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16.08.2021, 08:41
Суматоха в аэропорту Кабула. Афганцы в отчаянии штурмуют самолеты – историческое видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Американские военные, которые пытаются контролировать ситуацию в аэропорту Кабула, "вынуждены" были открыть огонь в воздух сегодня утром. Об этом официальный представитель правительства США сообщил Reuters.

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Афганцы, как видно на видео и фото, а также ясно из сообщений репортеров на месте, выбегают на взлетно-посадочную полосу и пытаются забраться к военно-транспортные самолеты.

Многие из них опасаются за свою жизнь и жизнь близких из-за возможной мести талибов за сотрудничество с иностранцами в течение прошлых 20 лет. Часть людей также не желает жить при жестком шариате, которые намерены установить в стране новые власти.

Журналист Ахмер Хан опубликовал несколько роликов, как люди карабкаются к салону по пассажирским лестницам.

Тем временем в столицу стекается все больше боевиков. Они останавливают и проверяют автомобили:

Между тем в самом Кабуле на улицах тихо и пустынно, пишет The Guardian. Район посольства Вазир Акбар Хана опустел: почти все дипломаты и их семьи либо вылетели из города, либо находятся в аэропорту. На блокпостах в обычно сильно укрепленного района осталось немного охранников.

"Странно видеть пустые улицы без дипломатических конвоев, больших машины с пушками. Я продолжу печь здесь хлеб, но заработаю очень маленькие деньги. Охранники, которые были моими друзьями, ушли", – сказал Гул Мохаммед Хаким, пекарь из магазинчика в этом районе.

Читайте колонку: Потемкинская деревня за $1 трлн: Талибы захватили Афганистан. Как им это удалось

По его словам, сейчас его "первая забота – как можно быстро отрастить бороду". "Я также проверил с женой, достаточно ли паранджи для нее и наших девочек", – добавил он.

Во время правления талибов в 1996–2001 годах мужчинам не разрешалось подстригать бороды, а женщины обязаны были на публике носить паранджу.

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"Утром я шла в вестибюле отеля, и три боевика Талибана с оружием прошли мимо, сказали "Доброе утро" и пошли дальше", – делится впечатлениями от новых реалий журналистка Al Jazeera Шарлотта Беллс.

  • Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".
  • И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
  • Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.
  • Талибы сначала заявили, что не собираются формировать коалиционное правительство, затем уточнили, что туда войдут афганцы не из их движения.
Евгений Пилипенко
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афганистан Кабул аэропорт талибан бегство
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