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Афганистан. Ситуация на утро после победы Талибана: видео из ночного аэропорта

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 06:54
Афганистан. Ситуация на утро после победы Талибана: видео из ночного аэропорта - Фото
Фото: twitter.com/the_news_21

Бойцы радикального исламистского движения Талибан вчера взяли под контроль столицу Афганистана Кабул. Члены дипломатических миссий стран Запада и их персонал из местных, которые сотрудничали с иностранцами, не успели до этого эвакуироваться.

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В ночь на 16 августа в аэропорту Кабула царил беспорядок и паника: были поставлены на паузу коммерческие рейсы, на аэродром прибывали и вылетали оттуда только военные самолеты. Об этом пишет BBC со ссылкой на источники в НАТО и очевидцев.

Из-за того, что люди просто выломали турникеты паспортного и таможенного контроля, самовольно заполняли помещения у прохода к гейтам и территорию перед самолетами, охрана аэропорта пыталась отпугнуть их выстрелами в воздух.

Но из-за звуков стрельбы началась паника: некоторые бежали из аэропорта, часть – в сторону самолетов. "Люди бегали от самолета к самолету и не знали, что делать", – рассказал агентству очевидец.

По данным репортеров западных агентств, ночью ситуация улучшилась и аэропорт снова начал принимать коммерческие рейсы.

Талибы заявили, что дадут беспрепятственно выехать из столицы всем, кто этого захочет. 65 государств подписали обращение к Талибану насчет этого (Associated Press).

Фото: ЕРА

Ночью украинский самолет эвакуировал из Кабула 80 человек, среди которых было только восемь украинцев, остальные – граждане других государств: Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана.

"Главное, что все уже в безопасности", – написал об этом президент Владимир Зеленский.

Фото: ЕРА

Также ночью администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке в аэропорт Кабула еще тысячи солдат 82-й воздушно-десантной дивизии (Associated Press), чтобы обеспечить безопасность эвакуации в первую очередь американских граждан. Таким образом, всего в Афганистане этим в ближайшие сутки будут заниматься 6000 военных США.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что "это не Сайгон" (Al Jazeera), отмахнувшись от параллелей с эвакуацией американцев во время войны во Вьетнаме.

Фото: ЕРА

Эвакуация нескольких тысяч сотрудников посольства США закончилась к 05:00 утра по киевскому времени, о чем сообщили на брифинге в Госдепартаменте.

  • Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, захватили Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что война окончена (Al Jazeera).
  • Associated Press назвали лидеров боевиков.
  • И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что "переход власти пройдет мирно", а боевики якобы получили приказ (Reuters) не нарушать привычный уклад жизни людей.
  • Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны якобы в Таджикистан. Некоторые военачальники также выехали, кто в Туркменистан, кто еще куда.
  • Талибы заявили, что не собираются формировать коалиционное правительство (The Times). Позднее у талибов уточнили, что в новое правительство войдут афганцы не из их движения (CNN).
Евгений Пилипенко
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