Афганистан. Ситуация на утро после победы Талибана: видео из ночного аэропорта

Бойцы радикального исламистского движения Талибан вчера взяли под контроль столицу Афганистана Кабул. Члены дипломатических миссий стран Запада и их персонал из местных, которые сотрудничали с иностранцами, не успели до этого эвакуироваться.

В ночь на 16 августа в аэропорту Кабула царил беспорядок и паника: были поставлены на паузу коммерческие рейсы, на аэродром прибывали и вылетали оттуда только военные самолеты. Об этом пишет BBC со ссылкой на источники в НАТО и очевидцев.

WATCH: Wave of people in #Afghanistan RUSHING towards Karzai International Airport in #Kabul as GUNFIRE can be heard in the background. pic.twitter.com/lFVX2h4Z8R