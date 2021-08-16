Афганистан. Ситуация на утро после победы Талибана: видео из ночного аэропорта

Бойцы радикального исламистского движения Талибан вчера взяли под контроль столицу Афганистана Кабул. Члены дипломатических миссий стран Запада и их персонал из местных, которые сотрудничали с иностранцами, не успели до этого эвакуироваться.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ночь на 16 августа в аэропорту Кабула царил беспорядок и паника: были поставлены на паузу коммерческие рейсы, на аэродром прибывали и вылетали оттуда только военные самолеты. Об этом пишет BBC со ссылкой на источники в НАТО и очевидцев.

WATCH: Wave of people in #Afghanistan RUSHING towards Karzai International Airport in #Kabul as GUNFIRE can be heard in the background. pic.twitter.com/lFVX2h4Z8R — The Washington Voice (@WashingtonVoice) August 16, 2021

Из-за того, что люди просто выломали турникеты паспортного и таможенного контроля, самовольно заполняли помещения у прохода к гейтам и территорию перед самолетами, охрана аэропорта пыталась отпугнуть их выстрелами в воздух.

Но из-за звуков стрельбы началась паника: некоторые бежали из аэропорта, часть – в сторону самолетов. "Люди бегали от самолета к самолету и не знали, что делать", – рассказал агентству очевидец.

WATCH: Video shows crowded #Kabul International Airport as #Taliban takes over Afghanistan. pic.twitter.com/AJljDhjqB5 — The Washington Voice (@WashingtonVoice) August 15, 2021

По данным репортеров западных агентств, ночью ситуация улучшилась и аэропорт снова начал принимать коммерческие рейсы.

Талибы заявили, что дадут беспрепятственно выехать из столицы всем, кто этого захочет. 65 государств подписали обращение к Талибану насчет этого (Associated Press).

Ночью украинский самолет эвакуировал из Кабула 80 человек, среди которых было только восемь украинцев, остальные – граждане других государств: Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана.

"Главное, что все уже в безопасности", – написал об этом президент Владимир Зеленский.

Также ночью администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке в аэропорт Кабула еще тысячи солдат 82-й воздушно-десантной дивизии (Associated Press), чтобы обеспечить безопасность эвакуации в первую очередь американских граждан. Таким образом, всего в Афганистане этим в ближайшие сутки будут заниматься 6000 военных США.

WATCH: Video reportedly shows U.S. troops holding a perimeter at the #Kabul International Airport. This, as #Taliban take full control over Afghanistan. pic.twitter.com/XF225jp2jV — The Washington Voice (@WashingtonVoice) August 15, 2021

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что "это не Сайгон" (Al Jazeera), отмахнувшись от параллелей с эвакуацией американцев во время войны во Вьетнаме.

Эвакуация нескольких тысяч сотрудников посольства США закончилась к 05:00 утра по киевскому времени, о чем сообщили на брифинге в Госдепартаменте.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.