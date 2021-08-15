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"Ждем мирной передачи власти". Талибан заявил, что захватил весь Афганистан – Alarabiya

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 14:59
Правительственные войска в Кабуле (Фото - EPA)

Боевики Талибана заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Об этом сообщает Alarabiya

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"В Кабуле нет боевых действий, движение взяло под свой контроль весь Афганистан", – говорится в сообщении. 

Представитель Талибана Сухаил Шахин в комментарии BBC сказал, что они "ожидают мирной передачи власти": "Мы заверяем людей в Афганистане, особенно в городе Кабул, в том, что их имущество и их жизнь в безопасности – никто не будет мстить... Наше руководство проинструктировало наши войска оставаться у ворот Кабула, а не входить в город". 

Он также сказал, что все афганцы будут участвовать в исламском правительстве, то есть афганцы, не являющиеся талибами, также будут включены.

По данным CNN, сейчас в президентском дворце в Афганистане находится группа представителей Талибана, которая прилетела из Катара. Они проводят переговоры о мирной передачи власти в стране. Город окружен боевиками Талибана, которым приказали "быть наготове". Ранее в МВД страны заявили, что готовы отдать власть боевикам. 

Среди членов делегации – Анас Хаккани, брат замглавы Талибана Сираджуддина Хаккани, который является главой террористической сети Хаккани, связанной с Талибаном и Аль-Каидой. Сеть Хаккани обвиняют в многочисленных крупных атаках в Афганистане. 

Ряд высокопоставленных афганских чиновников прибыли в аэропорт Кабула, чтобы улететь оттуда. Германия, США и Великобритания начали работу над экстренной эвакуацией своих граждан, работающих в стране. Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад, сообщают в CNN, потребовал, чтобы боевики Талибана не входили в Кабул до тех пор, пока не будут эвакуированы американцы.  

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Владислав Сердюк
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афганистан Кабул талибан
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