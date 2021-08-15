"Ждем мирной передачи власти". Талибан заявил, что захватил весь Афганистан – Alarabiya
Боевики Талибана заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Об этом сообщает Alarabiya.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"В Кабуле нет боевых действий, движение взяло под свой контроль весь Афганистан", – говорится в сообщении.
Представитель Талибана Сухаил Шахин в комментарии BBC сказал, что они "ожидают мирной передачи власти": "Мы заверяем людей в Афганистане, особенно в городе Кабул, в том, что их имущество и их жизнь в безопасности – никто не будет мстить... Наше руководство проинструктировало наши войска оставаться у ворот Кабула, а не входить в город".
Он также сказал, что все афганцы будут участвовать в исламском правительстве, то есть афганцы, не являющиеся талибами, также будут включены.
По данным CNN, сейчас в президентском дворце в Афганистане находится группа представителей Талибана, которая прилетела из Катара. Они проводят переговоры о мирной передачи власти в стране. Город окружен боевиками Талибана, которым приказали "быть наготове". Ранее в МВД страны заявили, что готовы отдать власть боевикам.
Среди членов делегации – Анас Хаккани, брат замглавы Талибана Сираджуддина Хаккани, который является главой террористической сети Хаккани, связанной с Талибаном и Аль-Каидой. Сеть Хаккани обвиняют в многочисленных крупных атаках в Афганистане.
Ряд высокопоставленных афганских чиновников прибыли в аэропорт Кабула, чтобы улететь оттуда. Германия, США и Великобритания начали работу над экстренной эвакуацией своих граждан, работающих в стране. Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад, сообщают в CNN, потребовал, чтобы боевики Талибана не входили в Кабул до тех пор, пока не будут эвакуированы американцы.
- В апреле США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять. Талибы не намерены делить власть с действующим правительством и стремятся установить шариат.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств. Китай провел переговоры с Талибаном, Россия тоже.
- 14 августа боевики захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана – благодаря этому талибы одержали контроль над всем севером страны. На следующий день пал Джелалабад.
Комментарии