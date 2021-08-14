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Талибан захватил весь северный Афганистан. Власти контролируют только два больших города

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2021, 22:54
Талибан захватил весь северный Афганистан. Власти контролируют только два больших города - Фото
Афганистан (Фото - ЕРА)

Боевики террористической группировки Талибан захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана – благодаря этому талибы одержали контроль над всем севером страны. Об этом сообщает Al Jazeera

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Сообщается, что первым из проправительственных сил сдался Корпус национальной армии. Из-за этого, как пишут журналисты, другие войска потеряли моральный дух и также сдались.

"Город был последним северным оплотом афганского правительства", – отмечает издание.

"Теперь повстанцы эффективно контролируют южные, западные и северные регионы страны – они почти окружают столицу страны Кабул, продолжая свое стремительное военное наступление", – сообщает The New York Times.

Теперь под контролем правительства только два больших города: Кабул и Джелалабад, говорится в тексте. 

  • Германия и ЕС поставили ультиматум Талибану: они прекратят финансовую поддержку Афганистана, если талибы захватят власть в стране и установят там шариатское право. Президент США Джо Байден не жалеет о выводе американских войск.

Читайте также: Президент Афганистана упорно цепляется за власть, несмотря на призывы уйти – NYT

Станислав Стороженко
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афганистан Кабул талибан джелалабад Мазари-Шариф
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