Талибан захватил весь северный Афганистан. Власти контролируют только два больших города
Боевики террористической группировки Талибан захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана – благодаря этому талибы одержали контроль над всем севером страны. Об этом сообщает Al Jazeera.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Сообщается, что первым из проправительственных сил сдался Корпус национальной армии. Из-за этого, как пишут журналисты, другие войска потеряли моральный дух и также сдались.
"Город был последним северным оплотом афганского правительства", – отмечает издание.
"Теперь повстанцы эффективно контролируют южные, западные и северные регионы страны – они почти окружают столицу страны Кабул, продолжая свое стремительное военное наступление", – сообщает The New York Times.
Теперь под контролем правительства только два больших города: Кабул и Джелалабад, говорится в тексте.
- В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять. Талибы не намерены делить власть с действующим правительством и стремятся установить шариат.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств. Китай провел переговоры с Талибаном, Россия тоже.
- Германия и ЕС поставили ультиматум Талибану: они прекратят финансовую поддержку Афганистана, если талибы захватят власть в стране и установят там шариатское право. Президент США Джо Байден не жалеет о выводе американских войск.
Читайте также: Президент Афганистана упорно цепляется за власть, несмотря на призывы уйти – NYT
Комментарии