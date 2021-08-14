Байден не жалеет о выводе войск США из Афганистана – Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет о выводе американских войск из Афганистана. Об этом пишет Financial Times.
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"Президент твердо сосредоточен на том, как мы можем продолжать организовывать сокращение численности и защищать наших мужчин и женщин, служащих в Афганистане. Он не жалеет о своем решении (о выводе войск – ред.)", – сказала Псаки.
FT пишет, что Байден пока не лишился внутренней политической поддержки в связи с "катастрофой" в Афганистане. Однако республиканцы в Сенате уже раскритиковали главу Белого дома.
"Решения президента Байдена заставляют нас стремиться к еще худшему продолжению унизительного падения Сайгона в 1975 году", – сказал представитель Республиканской партии в Сенате США Митч МакКоннелл. Он опасается, что исламисты отпразднуют 20-ю годовщину 11 сентября "сожжением американского посольства в Кабуле".
Говоря о 1975 году, МакКоннелл имел ввиду захват Сайгона силами Вьетконга – это событие послужило концом войны во Вьетнаме, в результате которой США потеряли 58 220 солдат. Еще свыше 303 000 военных были ранены.
Отмечается, что критики американского президента говорят, что США рискуют оказаться ненадежным союзником, несмотря на хвастовство Байдена, что "Америка вернулась".
"История возложит личную ответственность на президента Байдена и его администрацию, если произойдет худшее", – считает Джон Аллен, бывший командующий войсками США в Афганистане времен президента Барака Обамы.
- В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять. Талибы не намерены делить власть с действующим правительством и стремятся установить шариат.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств. Китай провел переговоры с Талибаном, Россия тоже.
- Президент США Байден заявил, что афганцы должны "сами бороться за свое государство". Германия и ЕС поставили ультиматум Талибану: они прекратят финансовую поддержку Афганистана, если талибы захватят власть в стране и установят там шариатское право.
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