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Байден не жалеет о выводе войск США из Афганистана – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2021, 18:51
Байден не жалеет о выводе войск США из Афганистана – Белый дом - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет о выводе американских войск из Афганистана. Об этом пишет Financial Times.

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"Президент твердо сосредоточен на том, как мы можем продолжать организовывать сокращение численности и защищать наших мужчин и женщин, служащих в Афганистане. Он не жалеет о своем решении (о выводе войск – ред.)", – сказала Псаки.

FT пишет, что Байден пока не лишился внутренней политической поддержки в связи с "катастрофой" в Афганистане. Однако республиканцы в Сенате уже раскритиковали главу Белого дома.

"Решения президента Байдена заставляют нас стремиться к еще худшему продолжению унизительного падения Сайгона в 1975 году", – сказал представитель Республиканской партии в Сенате США Митч МакКоннелл. Он опасается, что исламисты отпразднуют 20-ю годовщину 11 сентября "сожжением американского посольства в Кабуле".

СПРАВКА. 11 сентября 2001-го года террористы группировки Аль-Каида устроили в США четыре теракта, из-за которых погибло почти 3000 человек, 24 пропали без вести. Ответственность за организацию атаки на себя взял Усама Бен-Ладен, главарь Аль-Каиды. Теракты 11 сентября послужили поводом для того, чтобы международная коалиция во главе с США начала военную операцию против террористов в Афганистане.

Говоря о 1975 году, МакКоннелл имел ввиду захват Сайгона силами Вьетконга – это событие послужило концом войны во Вьетнаме, в результате которой США потеряли 58 220 солдат. Еще свыше 303 000 военных были ранены. 

Отмечается, что критики американского президента говорят, что США рискуют оказаться ненадежным союзником, несмотря на хвастовство Байдена, что "Америка вернулась".

"История возложит личную ответственность на президента Байдена и его администрацию, если произойдет худшее", – считает Джон Аллен, бывший командующий войсками США в Афганистане времен президента Барака Обамы.

Читайте также: Президент Афганистана упорно цепляется за власть, несмотря на призывы уйти – NYT

Станислав Стороженко
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