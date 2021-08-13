Талибы отказались делить власть: В Афганистане установим эмират
Террористическая группировка Талибан отклонила предложение о разделе власти с правительством Афганистана – они пойдут на мир только в обмен на установление в стране исламского эмирата. Об этом сообщает The Times.
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"Официальные представители Афганистана и Талибана подтвердили, что правительство президента Ашрафа Гани сделало предложение разделить власть с исламистской группировкой, если боевики согласятся на постоянное прекращение огня", – отмечает издание.
Подробности предложения афганских властей неизвестны. Стороны ведут переговоры по урегулированию конфликта в Катаре.
По данным СМИ, на переговорах в Катаре правительство Афганистана предложило талибам разделить власть в обмен на прекращение боев. Прогресса в этом, судя по ситуации в стране, нет.
- В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств.
- Китай провел переговоры с Талибаном, Россия тоже.
- WP: Несмотря на вражду, Иран опасается последствий от выхода США из Афганистана.
- Германия и ЕС поставили ультиматум: если Талибан захватит власть в стране и установит там шариатское право, то финансовой поддержки Афганистана не будет.
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