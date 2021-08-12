Талибы взяли Герат – третий по величине город страны – и перерезали трассу Кабул-Кандагар

Сегодня, 12 августа, Талибан захватил Герат – третий по величине город Афганистана и стратегическую столицу провинции недалеко от Кабула. Об этом сообщает Associated Press.

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Захват Герата стал самой большой победой для Талибана, менее чем за неделю взявшего 11 из 34 столиц провинций Афганистана.

По информации очевидцев, боевики Талибана захватили правительственные здания Герата – там были слышны звуки перестрелки, а в остальных районах города сопротивления не оказывали.

Талибы атаковали Герат в течение двух недель, одно мощное наступление удалось остановить благодаря ​​приезду военачальника Исмаил Хана и его войск.

Но днем в четверг ​​боевики прорвали оборонительные рубежи города и заявили о его захвате.

Афганский депутат Семин Барекзай подтвердил падение города, заявив, что некоторые чиновники сбежали. Свидетели рассказали, что видели, как боевики Талибана, когда-то содержавшиеся в тюрьме Герата, теперь свободно передвигаются по улицам.

Утром талибы захватили город Газни, расположенный в 130 км от столицы, через который проходит важная автомагистраль, связывающая Кабул с южными провинциями, в том числе с Кандагаром – вторым по численности населения городом в стране.

Член совета провинции Газни Аманулла Камрани заявил, что губернатор провинции и начальник полиции договорились с талибами о том, чтобы бежать после капитуляции. Представитель МВД Афганистана Мирваис Станекзай позже сообщил, что губернатора и его заместителей арестовали в связи с предполагаемой сделкой.

Как отмечается, Кабул пока не находится под прямой угрозой падения, но Талибан уже сейчас контролирует более двух третей Афганистана.

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