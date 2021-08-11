Талибан захватил ключевой город на севере Афганистана – The Guardian
Исламистское движение Талибан захватило в Афганистане город Пули-Хумри и получило контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны, сообщает The Guardian.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Два городских чиновника сообщили журналистам, что после ожесточенных боев власти и правительственные войска покинули столицу провинции Баглан Пули-Хумри, и контроль над городом перешел к талибам.
Представители Талибана также заявили о захвате города, который находится в 225 км к северу от Кабула.
Если информация подтвердится, то Пули-Хумри станет восьмой из 34 столиц провинций, которые перешли под контроль талибов менее чем за неделю.
Падение Пули-Хумри станет сильным ударом по правительству Афганистана, создав угрозу для всего неподконтрольного талибам севера страны, включая Мазари-Шариф и Файзабад.
- В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана.
- В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа.
- Разведка США прогнозирует, что официальное правительство в Кабуле может пасть уже через шесть месяцев. По оценке Пентагона, более половины районных центров Афганистана уже захвачены талибами.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции в Афганистане с начала широкомасштабного наступления на правительственные силы.
- Вчера, 10 августа, стало известно, что талибы захватили шесть провинциальных столиц.
Читайте также: Мы глубоко обеспокоены, но афганская армия должна сама бороться с талибами – Пентагон
Комментарии