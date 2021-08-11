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Талибан захватил ключевой город на севере Афганистана – The Guardian

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 08:07
Талибан захватил ключевой город на севере Афганистана – The Guardian - Фото
Афганистан (фото - ЕРА)

Исламистское движение Талибан захватило в Афганистане город Пули-Хумри и получило контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны, сообщает The Guardian.

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Два городских чиновника сообщили журналистам, что после ожесточенных боев власти и правительственные войска покинули столицу провинции Баглан Пули-Хумри, и контроль над городом перешел к талибам.

Представители Талибана также заявили о захвате города, который находится в 225 км к северу от Кабула.

Если информация подтвердится, то Пули-Хумри станет восьмой из 34 столиц провинций, которые перешли под контроль талибов менее чем за неделю.

Падение Пули-Хумри станет сильным ударом по правительству Афганистана, создав угрозу для всего неподконтрольного талибам севера страны, включая Мазари-Шариф и Файзабад.

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Денис Юдин
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афганистан талибан
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