"Сколькими дочерьми и сыновьями вы рискнете". Байден объяснил вывод войск из Афганистана

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вывод войск США из Афганистана. Он заявил, что США больше не могут позволить себе допускать человеческие жертвы из-за конфликта, который, по его словам, далек от своей первоначальной миссии. Об этом пишет The New York Times.

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"Позвольте мне спросить тех, кто хочет, чтобы мы остались: сколько еще? Сколькими тысячами американских дочерей и сыновей вы готовы рискнуть? И как долго они останутся?", – говорит Байден.

Как пишет издание, он не объявляет "миссию выполненной", но он ясно дает понять, что будущее страны, включая судьбу нынешнего правительства и озабоченность по поводу прав женщин и девочек, больше не находится в руках американских военных.

"Мы поехали в Афганистан не для строительства нации. И это право и ответственность только афганского народа – решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной", – заявил американский президент.

По словам Байдена, "ни одна нация никогда не объединила Афганистан. Империи приходили туда и не сделали этого". Журналисты подчеркивают, что Байден, по сути, добавил США в список к Британской империи и СССР, которые так и не смогли одержать контроль над страной.

Корреспондент во время пресс-конференции главы Белого дома спросил у Байдена, доверяет ли он движению Талибан. Тот ответил: "Это глупый вопрос".

"Доверяю ли я талибам? Нет. Но я доверяю способности афганских вооруженных сил, которые лучше обучены, лучше оснащены и более компетентны с точки зрения ведения войны", – сказал Байден.

В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана. В апреле 2021-го Байден заявил, что окончательно завершится процесс к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США.

5 июля в Таджикистане сообщили, что через границу к ним бежали от столкновений с талибами 1037 военных Афганистана. В стране возобновились активные боевые действия между Талибаном и официальным Кабулом - в июле 2021-го талибы уже захватили территории в провинции Кандагар, в июне – в провинции Кундуз и Вардак.

6 июля стало известно, что Китай провел переговоры с Талибаном.

Сегодня, 9 июля, Талибан заявил, что его войска контролируют уже якобы 85% территории Афганистана.

Станислав Стороженко

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