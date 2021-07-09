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"Сколькими дочерьми и сыновьями вы рискнете". Байден объяснил вывод войск из Афганистана

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 20:21
Джо Байден (Фото – Stefani Reynolds, EPA)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вывод войск США из Афганистана. Он заявил, что США больше не могут позволить себе допускать человеческие жертвы из-за конфликта, который, по его словам, далек от своей первоначальной миссии. Об этом пишет The New York Times

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"Позвольте мне спросить тех, кто хочет, чтобы мы остались: сколько еще? Сколькими тысячами американских дочерей и сыновей вы готовы рискнуть? И как долго они останутся?", – говорит Байден.

Как пишет издание, он не объявляет "миссию выполненной", но он ясно дает понять, что будущее страны, включая судьбу нынешнего правительства и озабоченность по поводу прав женщин и девочек, больше не находится в руках американских военных.

"Мы поехали в Афганистан не для строительства нации. И это право и ответственность только афганского народа – решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной", – заявил американский президент. 

По словам Байдена, "ни одна нация никогда не объединила Афганистан. Империи приходили туда и не сделали этого". Журналисты подчеркивают, что Байден, по сути, добавил США в список к Британской империи и СССР, которые так и не смогли одержать контроль над страной.

Корреспондент во время пресс-конференции главы Белого дома спросил у Байдена, доверяет ли он движению Талибан. Тот ответил: "Это глупый вопрос".

"Доверяю ли я талибам? Нет. Но я доверяю способности афганских вооруженных сил, которые лучше обучены, лучше оснащены и более компетентны с точки зрения ведения войны", – сказал Байден.

  • В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана. В апреле 2021-го Байден заявил, что окончательно завершится процесс к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США.
  • 5 июля в Таджикистане сообщили, что через границу к ним бежали от столкновений с талибами 1037 военных Афганистана. В стране возобновились активные боевые действия между Талибаном и официальным Кабулом - в июле 2021-го талибы уже захватили территории в провинции Кандагар, в июне – в провинции Кундуз и Вардак.
  • 6 июля стало известно, что Китай провел переговоры с Талибаном.
  • Сегодня, 9 июля, Талибан заявил, что его войска контролируют уже якобы 85% территории Афганистана.
Станислав Стороженко
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афганистан талибан джо байден
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