Мы глубоко обеспокоены, но афганская армия должна сама бороться с талибами – Пентагон

США "глубоко обеспокоены" наступлением в Афганистане талибов на фоне вывода войск НАТО, но местная армия может и сама противостоять боевикам радикального исламистского движения. Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У афганцев есть возможности, боеспособные современные ВВС, вооружение, организационная структура. <...> Это их армия – более 300 000 солдат и полицейских, их провинциальные столицы, их люди, которых нужно защищать", – сказал спикер Минобороны США.

Он добавил, что у армии Афганистана "много преимуществ, которых нет у талибов, и теперь они должны использовать эти преимущества, проявить лидерство".

"И это должно происходить как с политической, так и с военной стороны", – подчеркнули в Пентагоне.

Отвечая на вопрос журналиста, что могут сделать американские военные, если их афганские коллеги не хотят и/или не будут сопротивляться талибам, Кирби дал лаконичный ответ: "Немного".

Читайте также: "Черная дыра". Война поглощает Афганистан, и это угрожает всему миру

По состоянию на 9 августа боевики Талибана захватили уже шестую провинциальную столицу из 34-х. Также они контролируют несколько приграничных городов, пунктов пропуска и торговые пути.

По данным Госдепартамента, спецпосланник США в Афганистане Залмай Халилзад отправился в Катар на трехдневные переговоры, чтобы "надавить на талибов, чтобы они прекратили военное наступление и договорились о политическом урегулировании".

В июле 2021 года президент США Джо Байден заявил, что военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа. По его словам, афганский народ должен сам решать свое будущее.

Талибы выступают за введение в стране строгих исламских законов.

Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что прошлогоднее соглашение США-Талибан "было провальной сделкой".

8 августа талибы на канале Al Jazeera TV предостерегли США от новой поддержки правительственных сил Афганистана.

Разведка США прогнозирует, что правительство в Кабуле может пасть через несколько месяцев.

Китай пообещал талибам поддержку суверенитета Афганистана.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.