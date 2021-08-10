UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мы глубоко обеспокоены, но афганская армия должна сама бороться с талибами – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 10:23
Мы глубоко обеспокоены, но афганская армия должна сама бороться с талибами – Пентагон - Фото
Фото: ЕРА

США "глубоко обеспокоены" наступлением в Афганистане талибов на фоне вывода войск НАТО, но местная армия может и сама противостоять боевикам радикального исламистского движения. Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У афганцев есть возможности, боеспособные современные ВВС, вооружение, организационная структура. <...> Это их армия – более 300 000 солдат и полицейских, их провинциальные столицы, их люди, которых нужно защищать", – сказал спикер Минобороны США.

Он добавил, что у армии Афганистана "много преимуществ, которых нет у талибов, и теперь они должны использовать эти преимущества, проявить лидерство".

"И это должно происходить как с политической, так и с военной стороны", – подчеркнули в Пентагоне.

Отвечая на вопрос журналиста, что могут сделать американские военные, если их афганские коллеги не хотят и/или не будут сопротивляться талибам, Кирби дал лаконичный ответ: "Немного".

Читайте также: "Черная дыра". Война поглощает Афганистан, и это угрожает всему миру

По состоянию на 9 августа боевики Талибана захватили уже шестую провинциальную столицу из 34-х. Также они контролируют несколько приграничных городов, пунктов пропуска и торговые пути.

По данным Госдепартамента, спецпосланник США в Афганистане Залмай Халилзад отправился в Катар на трехдневные переговоры, чтобы "надавить на талибов, чтобы они прекратили военное наступление и договорились о политическом урегулировании".

  • В июле 2021 года президент США Джо Байден заявил, что военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа. По его словам, афганский народ должен сам решать свое будущее.
  • Талибы выступают за введение в стране строгих исламских законов.
  • Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что прошлогоднее соглашение США-Талибан "было провальной сделкой".
  • 8 августа талибы на канале Al Jazeera TV предостерегли США от новой поддержки правительственных сил Афганистана.
  • Разведка США прогнозирует, что правительство в Кабуле может пасть через несколько месяцев.
  • Китай пообещал талибам поддержку суверенитета Афганистана.
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война геополитика афганистан терроризм талибан средний восток исламисты джон кирби
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 