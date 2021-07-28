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Китай пообещал талибам поддержку суверенитета Афганистана

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 12:40
Китай пообещал талибам поддержку суверенитета Афганистана - Фото
Ван И и делегация талибов в Китае (Фото – SCMP)

Делегация движения Талибан прибыла с двухдневным визитом в Китай и провела переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Министр пообещал поддержать суверенитет Афганистана, сообщает South China Morning Post.

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В делегацию талибов входят девять человек. Переговоры прошли в городе Тяньцзинь на севере Китая.

Ван И назвал Талибан ключевой военной и политической силой в Афганистане и призвал движение сыграть важную роль в восстановлении мира в стране.

Китайская сторона заверила, что КНР поддерживает суверенитет и территориальную целостность Афганистана, но потребовала, чтобы Талибан прекратил любые связи с Исламским движением Восточного Туркестана, уйгурской террористической организацией в Китае. Талибы заявили, что не будут вмешиваться во внутренние дела Китая.

Представитель Талибана Мохаммад Наим заявил, что на встрече обсуждались вопросы политики, экономики и безопасности, а также мирный процесс в Афганистане. Талибан заверил Китай, что афганская территория не будет использоваться против безопасности других стран.

Денис Юдин
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афганистан талибан визит в Китай
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