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Разведка США дала прогноз по Афганистану. Через полгода страну захватят талибы

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 14:27
Разведка США дала прогноз по Афганистану. Через полгода страну захватят талибы - Фото
Афганистан (фото - ЕРА)

Правительство Афганистана может пасть всего через шесть месяцев. Власти пересмотрят военную стратегию против Талибана и сосредоточат силы в наиболее важных районах страны. Об этом свидетельствуют данные американской разведки, пишет Reuters.

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Стратегия официального Кабула предусматривает стягивание войск в чрезвычайно важные объекты инфраструктуры и большие города. Сейчас же армия Афганистана чрезвычайно растянута по стране, из-за чего они теряют столицы провинций, сообщают журналисты.

Отмечается, что план афганского правительства неизбежно приведет к тому, что часть территорий страны уйдет под контроль Талибана.

По оценке Пентагона, свыше половины районных центров Афганистана уже захвачены талибами.

Читайте также: Талибан пригрозил Турции "джихадом", если Эрдоган не заберет войска так же, как американцы

Станислав Стороженко
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пентагон афганистан Кабул армия разведка талибан
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