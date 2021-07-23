Разведка США дала прогноз по Афганистану. Через полгода страну захватят талибы
Правительство Афганистана может пасть всего через шесть месяцев. Власти пересмотрят военную стратегию против Талибана и сосредоточат силы в наиболее важных районах страны. Об этом свидетельствуют данные американской разведки, пишет Reuters.
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Стратегия официального Кабула предусматривает стягивание войск в чрезвычайно важные объекты инфраструктуры и большие города. Сейчас же армия Афганистана чрезвычайно растянута по стране, из-за чего они теряют столицы провинций, сообщают журналисты.
Отмечается, что план афганского правительства неизбежно приведет к тому, что часть территорий страны уйдет под контроль Талибана.
По оценке Пентагона, свыше половины районных центров Афганистана уже захвачены талибами.
- В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана.
- В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа.
- 5 июля 2021-го в Таджикистане сообщили, что через границу к ним бежали от столкновений с талибами свыше 1000 военных Афганистана.
- Китай провел переговоры с Талибаном, а 9 июля талибы заявили, что взяли якобы 85% территории Афганистана.
- WP: Несмотря на вражду, Иран опасается последствий от выхода США из Афганистана.
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