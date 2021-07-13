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Афганистан | Талибан пригрозил Турции "джихадом", если Эрдоган не заберет войска так же, как американцы

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 11:24
Талибан пригрозил Турции
В аэропорту Хамида Карзая в Кабуле (фото - ЕРА)

Талибан предостерег Турцию от попыток оставить свой военный контингент в Афганистане, откуда уже на 90% вышли войска США. Радикальные исламисты заявили, пишет Ariana News, что атакуют турок, если те останутся в Кабуле, так как "решение турецкого руководства опрометчиво, нарушает наш суверенитет и территориальную целостность, и противоречит нашим национальным интересам".

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Такая угроза прозвучала после того, как еще 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сохранить ограниченный контингент в кабульском аэропорту им. Хамида Карзая, если США обеспечат финансовую и политическую поддержку. Нынешние власти страны позитивно это восприняли. Турки задействованы там с 2013 года.

В Госдепе США "приветствовали конструктивную роль Турции" в процессе вывода войск НАТО и "сохранении безопасности" в стране.

Талибы заверили, что рассматривают пребывание войск любой страны в Афганистане "под каким бы то ни было предлогом как оккупацию". Они обещают "бороться с захватчиками на основании изданной в 1422 году фетвы полутора тысяч выдающихся ученых – фетвы, по которой последние 20 лет мы вели джихад".

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Талибы призвали Эрдогана "отменить свое решение, поскольку оно наносит ущерб обеим странам", а если Анкара не прислушается, то, говорят, ответственность за дальнейшее будет "на тех, кто вмешивается в чужие дела и принимает подобные опрометчивые решения".

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Евгений Пилипенко
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Турция афганистан угроза Кабул оккупация аэропорт талибан реджеп тайип эрдоган джихад
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