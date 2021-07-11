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Несмотря на вражду, Иран опасается последствий от выхода США из Афганистана – WP

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2021, 15:35
Несмотря на вражду, Иран опасается последствий от выхода США из Афганистана – WP - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Иран "с тревогой наблюдает" за выходом американских войск из Афганистана и усилению позиций группировки Талибан. Об этом пишет The Washington Post

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"Решение одной давней цели – вывода американских войск – порождает отдельный вызов: что делать с Талибаном, еще одной давней проблемой Ирана, быстро восстанавливающим власть и территорию по соседству", – отмечает издание. 

Отношения Тегерана к Талибану неоднозначеное, так как Иран, управляем шиитскими священнослужителями, а Талибан является радикальной суннитской группировкой, которая ранее уже притесняла несуннитские меньшинства в Афганистане. Более того, в 1998 году талибы напали на консульство Ирана на севере Афганистана и убили девять иранцев. Обе стороны чуть не вступили в войну.

Сообщается, что Иран с приходом группировки к власти в Афганистане опасается увеличения потоков экстремистов, наркотиков и оружия. Именно поэтому, пишут журналисты, некоторые иранские сторонники жесткой линии начали в публичном поле "сглаживать" позицию по Талибану. Более того, Иран пытается налаживать связи с дружественными Тегерану группировками Талибана, сообщает WP. 

  • В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана. В апреле 2021-го Байден заявил, что окончательно завершится процесс к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США.
  • 5 июля в Таджикистане сообщили, что через границу к ним бежали от столкновений с талибами 1037 военных Афганистана. В стране возобновились активные боевые действия между Талибаном и официальным Кабулом - в июле 2021-го талибы уже захватили территории в провинции Кандагар, в июне – в провинции Кундуз и Вардак.
  • 6 июля стало известно, что Китай провел переговоры с Талибаном.
  • 9 июля Талибан заявил, что его войска контролируют уже якобы 85% территории Афганистана.

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Станислав Стороженко
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Иран афганистан терроризм талибан шииты ислам сунниты
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