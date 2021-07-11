Несмотря на вражду, Иран опасается последствий от выхода США из Афганистана – WP

Иран "с тревогой наблюдает" за выходом американских войск из Афганистана и усилению позиций группировки Талибан. Об этом пишет The Washington Post.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Решение одной давней цели – вывода американских войск – порождает отдельный вызов: что делать с Талибаном, еще одной давней проблемой Ирана, быстро восстанавливающим власть и территорию по соседству", – отмечает издание.

Отношения Тегерана к Талибану неоднозначеное, так как Иран, управляем шиитскими священнослужителями, а Талибан является радикальной суннитской группировкой, которая ранее уже притесняла несуннитские меньшинства в Афганистане. Более того, в 1998 году талибы напали на консульство Ирана на севере Афганистана и убили девять иранцев. Обе стороны чуть не вступили в войну.

Сообщается, что Иран с приходом группировки к власти в Афганистане опасается увеличения потоков экстремистов, наркотиков и оружия. Именно поэтому, пишут журналисты, некоторые иранские сторонники жесткой линии начали в публичном поле "сглаживать" позицию по Талибану. Более того, Иран пытается налаживать связи с дружественными Тегерану группировками Талибана, сообщает WP.

В ноябре 2020 года США начали поэтапный вывод войск из Афганистана. В апреле 2021-го Байден заявил, что окончательно завершится процесс к 11 сентября – 20-й годовщине атаки Аль-Каиды на США.

5 июля в Таджикистане сообщили, что через границу к ним бежали от столкновений с талибами 1037 военных Афганистана. В стране возобновились активные боевые действия между Талибаном и официальным Кабулом - в июле 2021-го талибы уже захватили территории в провинции Кандагар, в июне – в провинции Кундуз и Вардак.

6 июля стало известно, что Китай провел переговоры с Талибаном.

9 июля Талибан заявил, что его войска контролируют уже якобы 85% территории Афганистана.

Читайте также: "Сколькими дочерьми и сыновьями вы рискнете". Байден объяснил вывод войск из Афганистана

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.