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Талибы захватили шестую столицу провинции в Афганистане

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 10:12
Талибы захватили шестую столицу провинции в Афганистане - Фото
Афганистан (фото — EPA)

Исламистское движение Талибан захватило шестую столицу провинции в Афганистане, сообщает Reuters. Президент США Джо Байден заявил, что афганский народ должен сам решать свое будущее.

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В понедельник, 9 августа, талибы взяли под контроль город Айбак, столицу провинции Саманган на севере Афганистана. Ранее талибы захватили Зарандж (столица провинции Нимроз), Шибарган (столица Джаузджана), Талукан (столица Тахара), Сари-Пуль и Кундуз, столицы одноименных провинций.

Байден заявил, что военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа и что афганский народ должен сам решить свое будущее. По словам Байдена, он не будет отправлять еще одно поколение американцев на 20-летнюю войну.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США обеспокоены успехами Талибана, но афганские силы безопасности имеют возможности бороться с угрозой. На вопрос, что смогут сделать США, если афганские силы безопасности не будут сопротивляться, Кирби ответил: "Немного".

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Денис Юдин
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