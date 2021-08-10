Талибы захватили шестую столицу провинции в Афганистане

Исламистское движение Талибан захватило шестую столицу провинции в Афганистане, сообщает Reuters. Президент США Джо Байден заявил, что афганский народ должен сам решать свое будущее.

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В понедельник, 9 августа, талибы взяли под контроль город Айбак, столицу провинции Саманган на севере Афганистана. Ранее талибы захватили Зарандж (столица провинции Нимроз), Шибарган (столица Джаузджана), Талукан (столица Тахара), Сари-Пуль и Кундуз, столицы одноименных провинций.

Байден заявил, что военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа и что афганский народ должен сам решить свое будущее. По словам Байдена, он не будет отправлять еще одно поколение американцев на 20-летнюю войну.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США обеспокоены успехами Талибана, но афганские силы безопасности имеют возможности бороться с угрозой. На вопрос, что смогут сделать США, если афганские силы безопасности не будут сопротивляться, Кирби ответил: "Немного".

В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана.

В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа.

Разведка США прогнозирует, что официальное правительство в Кабуле может пасть уже через шесть месяцев. По оценке Пентагона, более половины районных центров Афганистана уже захвачены талибами.

6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции в Афганистане с начала широкомасштабного наступления на правительственные силы.

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Денис Юдин

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