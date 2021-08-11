В Кундузе талибам сдался в плен целый армейский корпус с американским оружием – WP

Сегодня, 11 августа, на севере Афганистана в плен Талибану сдался армейский корпус правительственных сил вместе с американским оружием и техникой. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на афганских офицеров, говоривших на условиях анонимности.

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В Кундузе сотни афганских военнослужащих сдались талибам – это стало самым значительным провалом вооруженных сил Афганистана после вывода американских войск.

Продержавшись в течение нескольких дней на военной базе на окраине Кундуза, весь корпус афганской армии сдался Талибану утром в среду, передав боевикам ценное оборудование, в основном американское.

Этот корпус – один из семи в стране – отвечал за безопасность северного региона.

По словам одного из офицеров, среди афганских военных растут упаднические настроения – один из его сослуживцев сказал: "Если никто не сражается, зачем мне драться?", – переоделся в гражданское и просто ушел с позиций.

Офицеры рассказали, что несколько командиров заключили сделку с Талибаном.

За несколько дней до массовой сдачи в плен в Кундузе на военную базу недалеко от городского аэропорта пришли местные старейшины и попросили командиров сдаться талибам, которые пообещали не причинять им вреда – рассказала член совета провинции Кундуз Заргул Алеми, которая эвакуировалась перед капитуляцией.

По ее словам, после этого некоторые командиры согласились капитулировать, а часть военных бежали в горы.

Перед капитуляцией и дезертирством на базе находилось около 2000 военнослужащих.

По словам Алеми, солдаты, сдавшиеся в плен, передали талибам Хаммеры, оружие, разное оборудование и амуницию.

Два афганских офицера сообщили, что сдавшихся талибы сопроводили в соседний район, где им будет предоставлена ​​защита до тех пор, пока они не покинут провинцию Кундуз.

Они рассказали, что талибы распустили слухи, будто Кабул договорился с Талибаном о передаче боевикам контроля над севером страны. Это подорвало боевой дух армии и усилило дезертирство.

В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана.

В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа.

6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции в Афганистане с начала широкомасштабного наступления на правительственные силы.

Вчера, 10 августа, стало известно, что талибы захватили шесть провинциальных столиц.

Сегодня Талибан захватил город Пули-Хумри и получил контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны.

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Наталия Медведева

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