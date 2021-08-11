Разведка США пересмотрела прогноз по Афганистану. Кабул может пасть до зимы – WP

Разведывательное сообщество США пересмотрело свои прогнозы на ситуацию в Афганистане в сторону ускорения процессов: талибы быстро одну за другой захватывают столицы провинций. Об этом со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах США пишет Washington Post.

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Из-за стремительного продвижения радикальных исламистов столицу страны Кабул движение Талибан может захватить "значительно раньше", чем предполагали в Вашингтоне еще несколько недель назад.

По данным источников, главный город Афганистана такими темпами боевики могут взять под контроль уже через 30-90 дней.

В июне разведка США прогнозировала, что правительство там может пасть уже через 6-12 месяцев после вывода войск НАТО.

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Вчера талибы получили контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны. Посмотрите видео AFP, как местные фотографируются с талибами, и видео Reuters о боях.

Также вчера американский президент Джо Байден заявил, что афганский народ теперь должен "сам бороться за свое государство". По его словам, правительственные силы превосходят боевиков по численности и вооружениям, "но они должны хотеть бороться".

В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. Глава Минобороны Британии Уоллес считает это "провальной сделкой".

В ноябре США начали поэтапный вывод войск, который должен завершиться к концу лета-2021.

6 августа 2021-го Талибан захватил первый райцентр в Афганистане, а спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций достигло девяти. Талибы выступают за введение в стране строгих исламских законов.

Китай пообещал талибам поддержку суверенитета Афганистана.

Евгений Пилипенко

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