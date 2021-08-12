Афганские власти предложили талибам вместе управлять страной. Боевики зажимают Кабул – AJ

Афганское правительство предложило Талибану участие в управлении страной в обмен на прекращение боевых действий. Об этом со ссылкой на источник во власти пишет Аl Jazeera.

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Такое предложение было передано в Катаре, где проходят мирные переговоры между лидерами боевиков, представителями поддерживаемого Западом правительства Афганистана и США.

Сегодня, 12 августа, после тяжелых боев талибы взяли очередную столицу провинции – Газни, центр исламской культуры в Азии. Город находится на транспортной артерии в 130 км к юго-западу от Кабула; она связывает столицу с Кандагаром.

"Все должностные лица местных органов власти, включая губернатора провинции, эвакуированы в Кабул", – сказал агентству анонимный чиновник.

Сейчас идут ожесточенные бои в Лашкаргахе – одном из крупнейших городов Афганистана в провинции Гильменд, который находится на запад от Кандагара по той же автомагистрали. Часть силовиков сдалась боевикам, другие все еще сражаются.

10 августа талибы получили контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны, а вчера в Кундузе на севере Афганистана им сдался целый армейский корпус вместе с американским оружием и техникой.

Открыть карту Афганистана с обозначением территорий контроля.

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Евгений Пилипенко

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