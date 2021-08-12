Афганские власти предложили талибам вместе управлять страной. Боевики зажимают Кабул – AJ
Афганское правительство предложило Талибану участие в управлении страной в обмен на прекращение боевых действий. Об этом со ссылкой на источник во власти пишет Аl Jazeera.
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Такое предложение было передано в Катаре, где проходят мирные переговоры между лидерами боевиков, представителями поддерживаемого Западом правительства Афганистана и США.
Сегодня, 12 августа, после тяжелых боев талибы взяли очередную столицу провинции – Газни, центр исламской культуры в Азии. Город находится на транспортной артерии в 130 км к юго-западу от Кабула; она связывает столицу с Кандагаром.
"Все должностные лица местных органов власти, включая губернатора провинции, эвакуированы в Кабул", – сказал агентству анонимный чиновник.
Сейчас идут ожесточенные бои в Лашкаргахе – одном из крупнейших городов Афганистана в провинции Гильменд, который находится на запад от Кандагара по той же автомагистрали. Часть силовиков сдалась боевикам, другие все еще сражаются.
10 августа талибы получили контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны, а вчера в Кундузе на севере Афганистана им сдался целый армейский корпус вместе с американским оружием и техникой.
Открыть карту Афганистана с обозначением территорий контроля.
- В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. Глава Минобороны Британии Уоллес считает это "провальной сделкой".
- В ноябре США начали поэтапный вывод войск, который должен завершиться к концу лета-2021.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций достигло десяти.
- В июне разведка США прогнозировала, что Кабул может пасть уже через 6-12 месяцев после вывода войск НАТО, но 11 августа уточнила прогноз – "через 30-90 дней".
- В тот же день президент США Байден заявил, что афганцы должны "сами бороться за свое государство". По его словам, правительственные силы превосходят боевиков по численности и вооружениям, "но они должны хотеть бороться".
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