UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Афганские власти предложили талибам вместе управлять страной. Боевики зажимают Кабул – AJ

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 13:43
Афганские власти предложили талибам вместе управлять страной. Боевики зажимают Кабул – AJ - Фото
Газни до прихода талибов (фото - ЕРА)

Афганское правительство предложило Талибану участие в управлении страной в обмен на прекращение боевых действий. Об этом со ссылкой на источник во власти пишет Аl Jazeera.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Такое предложение было передано в Катаре, где проходят мирные переговоры между лидерами боевиков, представителями поддерживаемого Западом правительства Афганистана и США.

Сегодня, 12 августа, после тяжелых боев талибы взяли очередную столицу провинции – Газни, центр исламской культуры в Азии. Город находится на транспортной артерии в 130 км к юго-западу от Кабула; она связывает столицу с Кандагаром.

"Все должностные лица местных органов власти, включая губернатора провинции, эвакуированы в Кабул", – сказал агентству анонимный чиновник.

Газни на карте страны

Сейчас идут ожесточенные бои в Лашкаргахе – одном из крупнейших городов Афганистана в провинции Гильменд, который находится на запад от Кандагара по той же автомагистрали. Часть силовиков сдалась боевикам, другие все еще сражаются.

10 августа талибы получили контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны, а вчера в Кундузе на севере Афганистана им сдался целый армейский корпус вместе с американским оружием и техникой. 

Открыть карту Афганистана с обозначением территорий контроля.

  • В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. Глава Минобороны Британии Уоллес считает это "провальной сделкой".
  • В ноябре США начали поэтапный вывод войск, который должен завершиться к концу лета-2021.
  • 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций достигло десяти.
  • В июне разведка США прогнозировала, что Кабул может пасть уже через 6-12 месяцев после вывода войск НАТО, но 11 августа уточнила прогноз – "через 30-90 дней".
  • В тот же день президент США Байден заявил, что афганцы должны "сами бороться за свое государство". По его словам, правительственные силы превосходят боевиков по численности и вооружениям, "но они должны хотеть бороться".

Читайте также: Мы глубоко обеспокоены, но афганская армия должна сама бороться с талибами – Пентагон

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война афганистан Кабул терроризм талибан средний восток исламисты ашраф гани Газни
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 