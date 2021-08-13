"Не дадим Афганистану ни цента". Германия и Евросоюз поставили ультиматум Талибану
Если радикальные исламисты Талибана, которые быстро берут под контроль территорию Афганистана после вывода оттуда войск НАТО, захватят власть в стране и установят там шариатское право, Германия прекратит финансовую поддержку страны. Об этом немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил в эфире ZDF, пишет Deutsche Welle.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он напомнил, что ФРГ ежегодно дает правительству в Кабуле €430 млн.
"Мы не дадим больше ни цента, если талибы полностью захватят Афганистан, введут там законы шариата, и страна станет халифатом", – сказал Маас.
Читайте также: Разведка США пересмотрела прогноз по Афганистану
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жосеп Боррель также пригрозил талибам отказом от финансовой поддержки Афганистана, если в стране не наступит "мирное и инклюзивное урегулирование и уважение основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и меньшинства".
Если же боевики возьмут власть силой и провозгласят свое государство, их ждет изоляция, непризнание странами Запада и отсутствие международной поддержки, добавил он.
Боррель призвал афганское правительство сотрудничать с Талибаном "для достижения всеобъемлющего урегулирования".
"Мы призываем Афганистан урегулировать политические разногласия, увеличить представительство всех заинтересованных сторон и сотрудничать с Талибаном с единой точки зрения", – сказал координатор внешней политики ЕС.
По данным СМИ, на переговорах в Катаре правительство Афганистана предложило талибам разделить власть в обмен на прекращение боев. Прогресса в этом, судя по ситуации в стране, нет.
- В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана, в ноябре процесс пошел. Вывод должен завершиться к концу августа-2021.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять.
- 10 августа талибы получили контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны, а 11-го в Кундузе на севере им сдался целый армейский корпус вместе с американским оружием и техникой.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств.
- Президент США Байден и Пентагон заявили, что афганцы должны "сами бороться за свое государство".
- По ссылке – карта контроля территорий на 11 августа.
Комментарии