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"Не дадим Афганистану ни цента". Германия и Евросоюз поставили ультиматум Талибану

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 08:43
Жозеп Боррель и Хайко Маас (фото - ЕРА)

Если радикальные исламисты Талибана, которые быстро берут под контроль территорию Афганистана после вывода оттуда войск НАТО, захватят власть в стране и установят там шариатское право, Германия прекратит финансовую поддержку страны. Об этом немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил в эфире ZDF, пишет Deutsche Welle.

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Он напомнил, что ФРГ ежегодно дает правительству в Кабуле €430 млн.

"Мы не дадим больше ни цента, если талибы полностью захватят Афганистан, введут там законы шариата, и страна станет халифатом", – сказал Маас.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жосеп Боррель также пригрозил талибам отказом от финансовой поддержки Афганистана, если в стране не наступит "мирное и инклюзивное урегулирование и уважение основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и меньшинства".

Если же боевики возьмут власть силой и провозгласят свое государство, их ждет изоляция, непризнание странами Запада и отсутствие международной поддержки, добавил он.

Боррель призвал афганское правительство сотрудничать с Талибаном "для достижения всеобъемлющего урегулирования".

"Мы призываем Афганистан урегулировать политические разногласия, увеличить представительство всех заинтересованных сторон и сотрудничать с Талибаном с единой точки зрения", – сказал координатор внешней политики ЕС.

По данным СМИ, на переговорах в Катаре правительство Афганистана предложило талибам разделить власть в обмен на прекращение боев. Прогресса в этом, судя по ситуации в стране, нет.

Евгений Пилипенко
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Хайко Маас война геополитика афганистан поддержка терроризм талибан средний восток ультиматум исламисты Жозеп Боррель
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