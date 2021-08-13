Талибы захватили Кандагар, США и Британия направили войска для эвакуации посольств

Исламистское движение Талибан захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные власти Афганистана. США и Великобритания направили в Кабул войска для эвакуации посольств.

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Кандагар стал 12 столицей провинции, захваченной талибами, всего в Афганистане их 34.

Талибы также захватили Лашкаргах, ключевой город на юге страны, сообщает AFP.

Талибан уже контролирует более двух третей Афганистана, отмечают журналисты.

США приняли решение отправить в Афганистан 3000 военнослужащих для эвакуации персонала посольства в Кабуле и афганцев, получивших иммиграционную визу в США, заявил вчера, 12 августа, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что войска не задержатся в Афганистане надолго.

Великобритания также отправляет 600 военнослужащих для эвакуации около 4000 британцев, находящихся в Афганистане.

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Денис Юдин

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