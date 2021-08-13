Талибы захватили Кандагар, США и Британия направили войска для эвакуации посольств
Исламистское движение Талибан захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные власти Афганистана. США и Великобритания направили в Кабул войска для эвакуации посольств.
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Кандагар стал 12 столицей провинции, захваченной талибами, всего в Афганистане их 34.
Талибы также захватили Лашкаргах, ключевой город на юге страны, сообщает AFP.
Талибан уже контролирует более двух третей Афганистана, отмечают журналисты.
США приняли решение отправить в Афганистан 3000 военнослужащих для эвакуации персонала посольства в Кабуле и афганцев, получивших иммиграционную визу в США, заявил вчера, 12 августа, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что войска не задержатся в Афганистане надолго.
Великобритания также отправляет 600 военнослужащих для эвакуации около 4000 британцев, находящихся в Афганистане.
- В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. Глава Минобороны Британии Уоллес считает это "провальной сделкой".
- В ноябре США начали поэтапный вывод войск, который должен завершиться к концу лета 2021 года.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций достигло десяти.
- 10 августа талибы получили контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны, а на следующий день в Кундузе на севере Афганистана им сдался целый армейский корпус вместе с американским оружием и техникой.
- Вчера, 12 августа, талибы захватили Герат – третий по величине город Афганистана.
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