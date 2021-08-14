UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Афганистана упорно цепляется за власть, несмотря на призывы уйти – NYT

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2021, 17:28
Президент Афганистана упорно цепляется за власть, несмотря на призывы уйти – NYT - Фото
Ашраф Гани (Фото - EPA)

Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к нации по телевидению: он пообещал "предотвратить дальнейшую нестабильность" в стране и не заявил о своей отставке, несмотря на призывы местных политиков. Об этом пишет The New York Times

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В своем видеообращении Гани сказал, что он начал "обширные консультации внутри страны и за рубежом" и что "результаты" скоро будут известны. Помимо этого он заявил, что мобилизация сил обороны Афганистана является приоритетной задачей.

"В качестве исторической ответственности я пытаюсь не допустить, чтобы война, навязанная афганскому народу, стала причиной дальнейших убийств ни в чем не повинных людей, потери 20-летних достижений, разрушения государственных институтов и давней нестабильности", – сказал афганский президент, цитирует The Wall Street Journal.

Как сообщает The NYT, Гани подчеркнул, что он не будет баллотироваться на переизбрание, если талибы будут согласны на выборы. 

"Их буйство на поле боя, похоже, сделало предложение (о разделении властиред.) неуместным. По мере того как его страна ускользает и столицы провинций сдаются, Гани и его советники мало говорят, иногда даже отказываясь признать потери", – пишут журналисты, отмечая: Гани не намерен уходит в отставку.

Как считает бывший заместитель министра обороны Афганистана Тамим Асей, Гани изолирован, сбит с толку и крайне недоверчив ко всем. По его словам, если не удастся достичь компромисса в переговорах с Талибаном, то "Кабул очень скоро может стать кровавой баней".

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война афганистан талибан ашраф гани
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 