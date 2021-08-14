Президент Афганистана упорно цепляется за власть, несмотря на призывы уйти – NYT

Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к нации по телевидению: он пообещал "предотвратить дальнейшую нестабильность" в стране и не заявил о своей отставке, несмотря на призывы местных политиков. Об этом пишет The New York Times.

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В своем видеообращении Гани сказал, что он начал "обширные консультации внутри страны и за рубежом" и что "результаты" скоро будут известны. Помимо этого он заявил, что мобилизация сил обороны Афганистана является приоритетной задачей.

"В качестве исторической ответственности я пытаюсь не допустить, чтобы война, навязанная афганскому народу, стала причиной дальнейших убийств ни в чем не повинных людей, потери 20-летних достижений, разрушения государственных институтов и давней нестабильности", – сказал афганский президент, цитирует The Wall Street Journal.

Как сообщает The NYT, Гани подчеркнул, что он не будет баллотироваться на переизбрание, если талибы будут согласны на выборы.

"Их буйство на поле боя, похоже, сделало предложение (о разделении власти – ред.) неуместным. По мере того как его страна ускользает и столицы провинций сдаются, Гани и его советники мало говорят, иногда даже отказываясь признать потери", – пишут журналисты, отмечая: Гани не намерен уходит в отставку.

Как считает бывший заместитель министра обороны Афганистана Тамим Асей, Гани изолирован, сбит с толку и крайне недоверчив ко всем. По его словам, если не удастся достичь компромисса в переговорах с Талибаном, то "Кабул очень скоро может стать кровавой баней".

Президент США Джо Байден и Пентагон заявили, что афганцы должны "сами бороться за свое государство". Германия и ЕС поставили ультиматум Талибану: они прекратят финансовую поддержку Афганистана, если талибы захватят власть в стране и установят там шариатское право.

Станислав Стороженко

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