Штурма Кабула не будет, талибы получат власть мирно – глава МВД Афганистана

Кабул не подвергнется нападению Талибана, передача власти произойдет мирно. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Абдул Саттар Мирзаквал, сообщает Tolo News.

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Столица страны "не подвергнется нападению и передача будет проходить мирно", сказал Мирзаквал. Также он уточнил, что безопасность в Кабуле – это ответственность сил безопасности.

Acting Interior Minister Abdul Sattar Mirzakwal said Kabul will not be attacked and that the transition will happen peacefully.



He assures Kabul residents that security forces will ensure the security of the city. pic.twitter.com/uim9LVqn9q — TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021

Ранее талибы окружили Кабул, заявив, что не хотят брать его силой. Они провели переговоры, "чтобы гарантировать, что переходный процесс завершится безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо из кабульцев".

По данным BBC, президент страны Ашраф Гани сейчас проводит экстренные переговоры с посланником США Залмаем Халилзадом и другими высокопоставленными официальными лицами НАТО.

ДОПОЛНЕНО В 13:00. По данным Alarabiya, сегодня "в президентском дворце состоится процесс передачи власти в Афганистане". Там уже начались переговоры.

Владислав Сердюк

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