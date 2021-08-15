UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Штурма Кабула не будет, талибы получат власть мирно – глава МВД Афганистана

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 12:25
Штурма Кабула не будет, талибы получат власть мирно – глава МВД Афганистана - Фото
исполняющий обязанности министра внутренних дел Абдул Саттар Мирзаквал (Скриншот из видео - Twitter)

Кабул не подвергнется нападению Талибана, передача власти произойдет мирно. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Абдул Саттар Мирзаквал, сообщает Tolo News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Столица страны "не подвергнется нападению и передача будет проходить мирно", сказал Мирзаквал. Также он уточнил, что безопасность в Кабуле – это ответственность сил безопасности.

Ранее талибы окружили Кабул, заявив, что не хотят брать его силой. Они провели переговоры, "чтобы гарантировать, что переходный процесс завершится безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо из кабульцев". 

По данным BBC, президент страны Ашраф Гани сейчас проводит экстренные переговоры с посланником США Залмаем Халилзадом и другими высокопоставленными официальными лицами НАТО.

ДОПОЛНЕНО В 13:00. По данным Alarabiya, сегодня "в президентском дворце состоится процесс передачи власти в Афганистане". Там уже начались переговоры. 

Читайте также: "Черная дыра". Война поглощает Афганистан, и это угрожает всему миру

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
афганистан Кабул талибан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 