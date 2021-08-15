Штурма Кабула не будет, талибы получат власть мирно – глава МВД Афганистана
Кабул не подвергнется нападению Талибана, передача власти произойдет мирно. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Абдул Саттар Мирзаквал, сообщает Tolo News.
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Столица страны "не подвергнется нападению и передача будет проходить мирно", сказал Мирзаквал. Также он уточнил, что безопасность в Кабуле – это ответственность сил безопасности.
Acting Interior Minister Abdul Sattar Mirzakwal said Kabul will not be attacked and that the transition will happen peacefully.— TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021
He assures Kabul residents that security forces will ensure the security of the city. pic.twitter.com/uim9LVqn9q
Ранее талибы окружили Кабул, заявив, что не хотят брать его силой. Они провели переговоры, "чтобы гарантировать, что переходный процесс завершится безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо из кабульцев".
По данным BBC, президент страны Ашраф Гани сейчас проводит экстренные переговоры с посланником США Залмаем Халилзадом и другими высокопоставленными официальными лицами НАТО.
ДОПОЛНЕНО В 13:00. По данным Alarabiya, сегодня "в президентском дворце состоится процесс передачи власти в Афганистане". Там уже начались переговоры.
- В апреле США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять. Талибы не намерены делить власть с действующим правительством и стремятся установить шариат.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств. Китай провел переговоры с Талибаном, Россия тоже.
- 14 августа боевики захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана – благодаря этому талибы одержали контроль над всем севером страны. На следующий день пал Джелалабад.
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