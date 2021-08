Штурма Кабула не будет, талибы получат власть мирно – глава МВД Афганистана

Кабул не подвергнется нападению Талибана, передача власти произойдет мирно. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Абдул Саттар Мирзаквал, сообщает Tolo News.

Столица страны "не подвергнется нападению и передача будет проходить мирно", сказал Мирзаквал. Также он уточнил, что безопасность в Кабуле – это ответственность сил безопасности.

Acting Interior Minister Abdul Sattar Mirzakwal said Kabul will not be attacked and that the transition will happen peacefully.



