Талибан окружил столицу Афганистана. Боевики говорят, что не хотят брать Кабул силой

Боевики Талибана вошли в столицу Афганистана Кабул со всех сторон. Талибы говорят, что не собираются брать город силой. Об этом сообщает Al Jazeera.

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В Кабуле слышны сирены и спорадическая стрельба. Несколько вертолетов пролетели над центром города, сбросив сигнальные ракеты. Чиновники "в панике" сбежали с работы, тысячи людей сейчас живут в Кабуле прямо под открытым небом.

Талибан уверяет, что не планирует брать Кабул силой. Они выступили с заявлением, приказав своим силам "стоять у ворот" города. При этом, по некоторым данным, талибов уже видели в нескольких столичных районах.

Также талибы разрешили покинуть город "всем, кто хочет уйти", и попросили женщин отправиться в безопасные районы. По их словам, ведутся переговоры, цель которых "завершить переходный процесс безопасно и надежды, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо из кабульцев". Еще боевики отдельно заверили бизнес, что не тронут их собственность.

В администрации президента страны говорят, что ситуация под контролем.

Владислав Сердюк

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