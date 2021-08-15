Талибан окружил столицу Афганистана. Боевики говорят, что не хотят брать Кабул силой
Боевики Талибана вошли в столицу Афганистана Кабул со всех сторон. Талибы говорят, что не собираются брать город силой. Об этом сообщает Al Jazeera.
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В Кабуле слышны сирены и спорадическая стрельба. Несколько вертолетов пролетели над центром города, сбросив сигнальные ракеты. Чиновники "в панике" сбежали с работы, тысячи людей сейчас живут в Кабуле прямо под открытым небом.
Талибан уверяет, что не планирует брать Кабул силой. Они выступили с заявлением, приказав своим силам "стоять у ворот" города. При этом, по некоторым данным, талибов уже видели в нескольких столичных районах.
Также талибы разрешили покинуть город "всем, кто хочет уйти", и попросили женщин отправиться в безопасные районы. По их словам, ведутся переговоры, цель которых "завершить переходный процесс безопасно и надежды, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо из кабульцев". Еще боевики отдельно заверили бизнес, что не тронут их собственность.
В администрации президента страны говорят, что ситуация под контролем.
- В апреле США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять. Талибы не намерены делить власть с действующим правительством и стремятся установить шариат.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств. Китай провел переговоры с Талибаном, Россия тоже.
- 14 августа боевики захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана – благодаря этому талибы одержали контроль над всем севером страны. На следующий день пал Джелалабад. Теперь Кабул – единственный большой город, находящийся под контролем правительства.
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