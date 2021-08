Жуткие кадры из Кабула. Люди пытались улететь снаружи самолета – их сдуло на взлете: видео

Несколько людей погибли, упав с самолета, который вылетал из аэропорта захваченного Кабула. В Twitter появилось видео, на котором видно, как на фюзеляж одного из C-17 цепляются люди.

На видео невозможно идентифицировать, так ли это. Подтверждения или опровержения от ведущих мировых информагентств или изданий пока не было.

Университетский преподаватель Муслим Ширзад пишет в Twitter, что "местные жители подтвердили: трое упали с самолета".

Afghanistan’s tragedy right now in Kabul international airport: Afghan youth on the engine of American plane to leave the country. pic.twitter.com/CoTS8sq9c3 — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021



Kabil Havalimanı'nda tahliye için gelen uçağın önünü kesen kalabalığı Amerikan Apache helikopteri dağıtmaya çalışıyor.



US Apache helicopter is trying to disperse the crowd that blocked the evacuation plane at Kabul Airport. pic.twitter.com/iKmztYx5hn — Momchil Ilker Ivanov (@momchil_ivanov1) August 16, 2021

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

BREAKING NEWS – Locals near Kabul airport claim that three young men who were holding themselves tightly in the tires of an airplane fell on top of people's houses. One of the locals confirmed this and said that the fall of these people made a loud and terrifying noise. pic.twitter.com/BtIovAhoDL — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Также издание публикует фото тех, кто выпал из самолета. Вероятно, они выпали на моменте, когда самолет после взлета убирал шасси.

"Местные жители вблизи аэропорта Кабула утверждают, что трое молодых людей, которые крепко держались за шины самолета, упали на дома людей. Один из местных жителей подтвердил это и сказал, что падение этих людей вызвало громкий и страшный шум", – отмечает издание.

Аэропорт захваченного Талибаном Кабула заполонили толпы людей, которые пытаются бежать из города.

Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".

И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.

Талибы сначала заявили, что не собираются формировать коалиционное правительство, затем уточнили, что туда войдут афганцы не из их движения.

Станислав Стороженко

