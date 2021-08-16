Американцы не должны гибнуть на войне, когда сами афганцы не хотят воевать – Байден

Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу захвата Афганистана талибами после вывода оттуда американских войск. Выступление президента транслировал сайт Белого дома.

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Байден начал свое обращение к нации с замечания о том, что ситуация в Афганистане "быстро развивается". По его словам, служба национальной безопасности Белого дома "внимательно следит за ситуацией".

Байден сказал, что хочет напомнить стране, "как мы туда попали и каковы интересы Америки в Афганистане". Он сказал, что начавшаяся два десятилетия назад миссия США в Афганистане "никогда не должна была иметь целью строительство нации".

"Я приехал в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями: поймать тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, и убедиться, что Аль-Каида не может использовать Афганистан в качестве базы для повторного нападения на нас. Мы сделали это – осадили Аль-Каиду и Афганистан. Мы никогда не прекращали охоту на Усаму бен Ладена, и мы его поймали. Это было десять лет назад. Наша миссия в Афганистане никогда не должна была заключаться в построении нации", – сказал он.

Президент США добавил: "Нашим единственным жизненно важным национальным интересом в Афганистане сегодня остается то, что и всегда – предотвращение террористического нападения на американскую родину".

Байден сказал, что соглашение бывшего президента США Дональда Трампа с Талибаном сократило присутствие американских войск в стране примерно с 15 500 до 2500 человек. Соглашение требует, чтобы войска США ушли из Афганистана до 1 мая.

"Талибан был самым сильным в военном отношении с 2001 года", – сказал Байден.

"Выбор, который мне пришлось сделать как вашему президенту, заключался в том, чтобы либо выполнить это соглашение, либо быть готовым вернуться к борьбе с Талибаном в середине майского сезона боевых действий", – добавил он.

По его словам, после 1 мая нет гарантий защиты американских войск от талибов.

"Никогда не было более подходящего времени для вывода американских войск", – сказал президент США. Он отметил, что Афганистан сдался "быстрее, чем предполагалось". Ситуация с недавним наступлением талибов "развивалась быстрее, чем мы ожидали", признал Байден.

"Американцы не могут и не должны умирать и сражаться в войне, в которой афганцы не хотят воевать сами", – подчеркнул Байден. По его словам, США потратили более триллиона долларов, обучили афганские вооруженные силы численностью около 300 000 человек, "предоставили им все инструменты, которые могли понадобиться".

Однако "политические лидеры Афганистана сдались и бежали из страны", сказал он, имея в виду президента Афганистана Ашрафа Гани, который покинул страну.

Он также отметил, что власти Афганистана проигнорировали его призыв искать дипломатическое урегулирование с Талибаном.

Байден также признал "множество ошибок", совершенных в Афганистане за два десятилетия военного присутствия США, и взял на себя определенную ответственность за текущую ситуацию.

Он сказал, что Вашингтон "продолжит настаивать на дипломатии" в Афганистане.

"Я ясно дал понять, что права человека должны быть в центре нашей внешней политики, но способ сделать это – не через бесконечное развертывание вооруженных сил", – отметил он.

"Мы ясно дали понять талибам, что, если они нападут на наш персонал или сорвут нашу операцию... ответ будет быстрым и решительным. В случае необходимости мы будем защищать людей сокрушительной силой", – сказал Байден.

Вчера, 15 августа, талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".

И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.

Сегодня утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.

Часть афганских войск бежала в Узбекистан и Таджикистан после наступления боевиков Талибана на Кабул.

Вадим Ребрина

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