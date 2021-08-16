Афганские солдаты с техникой бежали в Узбекистан и Таджикистан после наступления Талибана

Часть афганских войск бежала в Узбекистан и Таджикистан после наступления боевиков Талибана на Кабул. Об этом пишут CNN и Al Jazeera.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Сообщается, что сотни афганских солдат уже пересекли границу с Узбекистаном. По состоянию на 15 августа известно о почти 800 военнослужащих.

"В минувшие выходные сотни афганских солдат сбежали в Узбекистан с 22 военными самолетами и 24 вертолетами", – пишет AJ.

По информации CNN, Таджикистан дал добро на посадку афганских самолетов в аэропорту города Бохтар. Представитель таджикского МИД подчеркнул, что все военнослужащие Афганистана будут временно размещены в стране.

"143 военнослужащих афганской армии в ночь на 16 августа прилетели в город Бохтар. Афганские военные прилетели на трех самолетах и двух военных вертолетах. Они передали таджикским властям 55 единиц стрелкового оружия", – пишет Радио Озоди.

15 августа 2021-го талибы без боя (по договоренности с властями) взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".

И.о. главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что передача власти пройдет мирно.

Боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны. Радио Озоди со ссылкой на источники, близкие к властям Таджикистана, пишет: Гани прибыл в Душанбе, но вскоре улетел в Оман.

Силы противовоздушной обороны Узбекистана сбили афганский военный самолет, который пытался незаконно пересечь границу.

Аэропорт захваченного Талибаном Кабула заполонили толпы людей, которые пытаются бежать из города.

Читайте также: "Мы не сдадимся". Сын легендарного Панджшерского льва собирает сопротивление Талибану

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.