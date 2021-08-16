Афганские солдаты с техникой бежали в Узбекистан и Таджикистан после наступления Талибана
Часть афганских войск бежала в Узбекистан и Таджикистан после наступления боевиков Талибана на Кабул. Об этом пишут CNN и Al Jazeera.
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Сообщается, что сотни афганских солдат уже пересекли границу с Узбекистаном. По состоянию на 15 августа известно о почти 800 военнослужащих.
"В минувшие выходные сотни афганских солдат сбежали в Узбекистан с 22 военными самолетами и 24 вертолетами", – пишет AJ.
По информации CNN, Таджикистан дал добро на посадку афганских самолетов в аэропорту города Бохтар. Представитель таджикского МИД подчеркнул, что все военнослужащие Афганистана будут временно размещены в стране.
"143 военнослужащих афганской армии в ночь на 16 августа прилетели в город Бохтар. Афганские военные прилетели на трех самолетах и двух военных вертолетах. Они передали таджикским властям 55 единиц стрелкового оружия", – пишет Радио Озоди.
- 15 августа 2021-го талибы без боя (по договоренности с властями) взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".
- И.о. главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что передача власти пройдет мирно.
- Боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны. Радио Озоди со ссылкой на источники, близкие к властям Таджикистана, пишет: Гани прибыл в Душанбе, но вскоре улетел в Оман.
- Силы противовоздушной обороны Узбекистана сбили афганский военный самолет, который пытался незаконно пересечь границу.
- Аэропорт захваченного Талибаном Кабула заполонили толпы людей, которые пытаются бежать из города.
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