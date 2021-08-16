Силы ПВО Узбекистана сбили афганский военный самолет

Силы противовоздушной обороны Узбекистана сбили афганский военный самолет, который пытался незаконно пересечь границу. Об этом Reuters сообщил официальный представитель министерства обороны Узбекистана Бахром Зульфикоров.

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Самолет разбился поздно вечером в воскресенье в самой южной Сурхандарьинской области Узбекистана, граничащей с Афганистаном.

"Силы противовоздушной обороны Узбекистана предотвратили попытку афганского военного самолета незаконно пересечь границу Узбекистана", – заявил Зульфикоров.

Он не уточнил, сколько человек было на борту и выжили ли они в катастрофе.

Такую же информацию распространило узбекское издание Podrobno.uz. На официальном сайте Минобороны Узбекистана никакой информации о падении самолета нет.

Ранее сегодня российские СМИ со ссылкой на узбекское ведомство писали, что двое пилотов катапультировались и были госпитализированы с повреждениями.

В воскресенье Узбекистан сообщил, что задержал 84 афганских солдата, которые пересекли границу и обратились за медицинской помощью.

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Вадим Ребрина

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