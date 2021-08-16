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Силы ПВО Узбекистана сбили афганский военный самолет

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 17:22
Силы ПВО Узбекистана сбили афганский военный самолет - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

Силы противовоздушной обороны Узбекистана сбили афганский военный самолет, который пытался незаконно пересечь границу. Об этом Reuters сообщил официальный представитель министерства обороны Узбекистана Бахром Зульфикоров.

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Самолет разбился поздно вечером в воскресенье в самой южной Сурхандарьинской области Узбекистана, граничащей с Афганистаном.

"Силы противовоздушной обороны Узбекистана предотвратили попытку афганского военного самолета незаконно пересечь границу Узбекистана", – заявил Зульфикоров.

Он не уточнил, сколько человек было на борту и выжили ли они в катастрофе.

Такую же информацию распространило узбекское издание Podrobno.uz. На официальном сайте Минобороны Узбекистана никакой информации о падении самолета нет. 

Ранее сегодня российские СМИ со ссылкой на узбекское ведомство писали, что двое пилотов катапультировались и были госпитализированы с повреждениями.

В воскресенье Узбекистан сообщил, что задержал 84 афганских солдата, которые пересекли границу и обратились за медицинской помощью.

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Вадим Ребрина
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