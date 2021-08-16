"Мы не сдадимся". Сын легендарного Панджшерского льва собирает сопротивление Талибану

Сегодня, 16 августа, в Афганистане Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану. Об этом сообщает Paris Match.

Ахмад Шах Масуд – народный герой, известный как Панджшерский лев, полевой командир, министр обороны Афганистана, убитый террористами-смертниками из Аль-Каиды в 2001 году.

Провинция Панджшер – единственная в стране не захвачена талибами, и там Ахмад Масуд собирает сопротивление Талибану.

"Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку", – говорится в обращении Масуда, опубликованном изданием.

Он напомнил другим странам о том, как они помогали Афганистану во время войны с Советским Союзом и Талибаном и обратился к ним с призывом о новой помощи.

"Я обращаюсь ко всем вам во Франции, Европе, Америке, арабском мире и других странах, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против Талибана двадцать лет назад: Поможете ли вы нам снова, дорогие друзья свободы?", – написал в обращении Масуд.

Масуд призвал единомышленников присоединиться к нему и вместе "написать новую страницу в истории Афганистана и новую главу в вечном сопротивлении угнетенных тирании".

В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к августу захватил почти всю страну.

15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.

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Наталия Медведева

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