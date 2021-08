Джонсон призвал страны Запада не торопиться с признанием Талибана легитимной властью

Британский премьер Борис Джонсон предостерег союзников от "преждевременного" и "одностороннего" признания легитимной властью радикальное исламистское движение Талибан, которое захватило Афганистан после ухода оттуда войск НАТО. Глава правительства Британии выложил в Twitter видео с обращением.

"Мы не хотим, чтобы кто-нибудь односторонне признал Талибан", – цитирует издание британского премьера.

Он полагает, что ООН и НАТО следует выработать общую стратегию действий в новых реалиях.

По его словам, "никто не хочет, чтобы страна стала почвой для террора <...> или вернулась в годы до 2001-го".

Джонсон сказал, что есть неопределенность с политическим будущим Афганистана, но подчеркнул: "военного решения" для страны нет.

