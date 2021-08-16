UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Джонсон призвал страны Запада не торопиться с признанием Талибана легитимной властью

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 09:16
Джонсон призвал страны Запада не торопиться с признанием Талибана легитимной властью - Фото
Борис Джонсон (скриншот из видеозаписи)

Британский премьер Борис Джонсон предостерег союзников от "преждевременного" и "одностороннего" признания легитимной властью радикальное исламистское движение Талибан, которое захватило Афганистан после ухода оттуда войск НАТО. Глава правительства Британии выложил в Twitter видео с обращением.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы не хотим, чтобы кто-нибудь односторонне признал Талибан", – цитирует издание британского премьера.

Он полагает, что ООН и НАТО следует выработать общую стратегию действий в новых реалиях.

По его словам, "никто не хочет, чтобы страна стала почвой для террора <...> или вернулась в годы до 2001-го".

Смотрите также: Суматоха в аэропорту Кабула. Афганцы в отчаянии штурмуют самолеты – историческое видео

Джонсон сказал, что есть неопределенность с политическим будущим Афганистана, но подчеркнул: "военного решения" для страны нет.

The Guardian передает: премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что новость о ситуации в Афганистане "разбила ему сердце", а его коллега из Австралии Скотт Моррисон заявил, что борьба за свободу "всегда стоит того, независимо от результата".

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн считает, что разговоры о том, как следует относиться к новому режиму в стране, будут вестись "еще некоторое время".

  • 15 августа 2021-го талибы без боя (по договоренности с властями) взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".
  • И.о. главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что передача власти пройдет мирно.
  • Боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
  • Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.
  • Талибы сначала заявили, что не собираются формировать коалиционное правительство Исламского эмирата Афганистан, затем уточнили, что туда войдут люди не из их движения.
  • Большинство сотрудников посольств стран Запада спешно покинули Кабул, дипмиссии РФ и КНР остаются и сообщают, что "все спокойно".

Читайте колонку: Потемкинская деревня за $1 трлн: Талибы захватили Афганистан. Как им это удалось

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
геополитика афганистан Борис Джонсон Джастин Трюдо талибан признание Джасинда Ардерн Скотт Моррисон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 