Джонсон призвал страны Запада не торопиться с признанием Талибана легитимной властью

Британский премьер Борис Джонсон предостерег союзников от "преждевременного" и "одностороннего" признания легитимной властью радикальное исламистское движение Талибан, которое захватило Афганистан после ухода оттуда войск НАТО. Глава правительства Британии выложил в Twitter видео с обращением.

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"Мы не хотим, чтобы кто-нибудь односторонне признал Талибан", – цитирует издание британского премьера.

Он полагает, что ООН и НАТО следует выработать общую стратегию действий в новых реалиях.

По его словам, "никто не хочет, чтобы страна стала почвой для террора <...> или вернулась в годы до 2001-го".

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Джонсон сказал, что есть неопределенность с политическим будущим Афганистана, но подчеркнул: "военного решения" для страны нет.

An update on the situation in Afghanistan. pic.twitter.com/26BtPrlic4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 15, 2021

The Guardian передает: премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что новость о ситуации в Афганистане "разбила ему сердце", а его коллега из Австралии Скотт Моррисон заявил, что борьба за свободу "всегда стоит того, независимо от результата".

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн считает, что разговоры о том, как следует относиться к новому режиму в стране, будут вестись "еще некоторое время".

15 августа 2021-го талибы без боя (по договоренности с властями) взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".

И.о. главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что передача власти пройдет мирно.

Боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.

Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.

Талибы сначала заявили, что не собираются формировать коалиционное правительство Исламского эмирата Афганистан, затем уточнили, что туда войдут люди не из их движения.

Большинство сотрудников посольств стран Запада спешно покинули Кабул, дипмиссии РФ и КНР остаются и сообщают, что "все спокойно".

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Евгений Пилипенко

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