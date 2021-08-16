Джонсон призвал страны Запада не торопиться с признанием Талибана легитимной властью
Британский премьер Борис Джонсон предостерег союзников от "преждевременного" и "одностороннего" признания легитимной властью радикальное исламистское движение Талибан, которое захватило Афганистан после ухода оттуда войск НАТО. Глава правительства Британии выложил в Twitter видео с обращением.
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"Мы не хотим, чтобы кто-нибудь односторонне признал Талибан", – цитирует издание британского премьера.
Он полагает, что ООН и НАТО следует выработать общую стратегию действий в новых реалиях.
По его словам, "никто не хочет, чтобы страна стала почвой для террора <...> или вернулась в годы до 2001-го".
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Джонсон сказал, что есть неопределенность с политическим будущим Афганистана, но подчеркнул: "военного решения" для страны нет.
An update on the situation in Afghanistan. pic.twitter.com/26BtPrlic4— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 15, 2021
The Guardian передает: премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что новость о ситуации в Афганистане "разбила ему сердце", а его коллега из Австралии Скотт Моррисон заявил, что борьба за свободу "всегда стоит того, независимо от результата".
Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн считает, что разговоры о том, как следует относиться к новому режиму в стране, будут вестись "еще некоторое время".
- 15 августа 2021-го талибы без боя (по договоренности с властями) взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".
- И.о. главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что передача власти пройдет мирно.
- Боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны, возможно, в Узбекистан.
- Талибы сначала заявили, что не собираются формировать коалиционное правительство Исламского эмирата Афганистан, затем уточнили, что туда войдут люди не из их движения.
- Большинство сотрудников посольств стран Запада спешно покинули Кабул, дипмиссии РФ и КНР остаются и сообщают, что "все спокойно".
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