"Нет никаких теней или негативных факторов". Байден не приедет в Киев в этом году
Американский президент Джозеф Байден в этом году не посетит Украину: стороны пока что займутся выполнением договоренностей, достигнутых во время визита в США делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил вечером 5 сентября в эфире канала Интер.
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Отвечая на вопрос ведущего, глава МИД заявил, что не сомневается – Байден "долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и сядет в Борисполе, и приедет в Киев".
"Но этот визит не будет в этом году", – уточнил Кулеба, объяснив это тем, что дипломатическая практика якобы не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год.
В последний раз Байден приезжал в Украину в январе 2017 года, незадолго до инаугурации Дональда Трампа. В те дни он был еще в статусе вице-президента США.
Подписание стратегических договоренностей в Вашингтоне, по словам Кулебы, является "четким сигналом, что мы идем вперед и нет никаких теней или негативных факторов, которые сейчас влияли бы на эти отношения".
- С 31 августа по 2 сентября 2021 года Зеленский побывал в США и заявил, что с Байденом у него вышел "нормальный мужской разговор".
- Глава МИД Кулеба уверен, что президенты "вывели отношения Украина-США на новый уровень".
- А вот сенатор-критик Байдена Тед Круз недоволен словами своего президента Зеленскому: говорит, "солнечные батареи не остановят агрессию РФ".
- Также Зеленский не услышал от Байдена конкретику со сроками вступления Украины в НАТО.
- До конца года ключевые министры США приедут в Украину.
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