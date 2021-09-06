"Нет никаких теней или негативных факторов". Байден не приедет в Киев в этом году

Американский президент Джозеф Байден в этом году не посетит Украину: стороны пока что займутся выполнением договоренностей, достигнутых во время визита в США делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил вечером 5 сентября в эфире канала Интер.

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Отвечая на вопрос ведущего, глава МИД заявил, что не сомневается – Байден "долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и сядет в Борисполе, и приедет в Киев".

"Но этот визит не будет в этом году", – уточнил Кулеба, объяснив это тем, что дипломатическая практика якобы не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год.

В последний раз Байден приезжал в Украину в январе 2017 года, незадолго до инаугурации Дональда Трампа. В те дни он был еще в статусе вице-президента США.

Подписание стратегических договоренностей в Вашингтоне, по словам Кулебы, является "четким сигналом, что мы идем вперед и нет никаких теней или негативных факторов, которые сейчас влияли бы на эти отношения".

Смотрите видео: Полный брифинг Зеленского после переговоров с Байденом

Евгений Пилипенко

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