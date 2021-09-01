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Зеленский даcт брифинг после переговоров с Байденом: трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 23:37
Фото: EPA
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Президент Владимир Зеленский встретился в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом. После беседы в формате делегаций и тет-а-тет глава государства выйдет к журналистам на брифинг.

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После двухчасовых переговоров авто Зеленского поехало в Конгресс США, где у него также запланирована встреча. Кроме того, там состоится подход президента к прессе.

Предположительно, это будет не ранее 23:50 по киевскому времени. 

Совместная пресс-конференция Зеленский-Байден не планировалась.

Читайте также: "Пора внести ясность". Зачем Зеленский едет к Байдену и чего ждать Украине

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский переговоры брифинг джо байден
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