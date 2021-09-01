Президент Владимир Зеленский встретился в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом. После беседы в формате делегаций и тет-а-тет глава государства выйдет к журналистам на брифинг.

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После двухчасовых переговоров авто Зеленского поехало в Конгресс США, где у него также запланирована встреча. Кроме того, там состоится подход президента к прессе.

Предположительно, это будет не ранее 23:50 по киевскому времени.

Совместная пресс-конференция Зеленский-Байден не планировалась.

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Евгений Пилипенко

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