Президент Владимир Зеленский встретился в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом. После беседы в формате делегаций и тет-а-тет глава государства выйдет к журналистам на брифинг.
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После двухчасовых переговоров авто Зеленского поехало в Конгресс США, где у него также запланирована встреча. Кроме того, там состоится подход президента к прессе.
Предположительно, это будет не ранее 23:50 по киевскому времени.
Совместная пресс-конференция Зеленский-Байден не планировалась.
- 31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон и провел восемь встреч, в частности в NASA, Пентагоне, Минэнергетики США.
- Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. В МИД говорят – визит "проходит успешно".
- Зеленский должен был предложить Байдену несколько моделей участия в нормандском формате.
- Завтра он посетит Калифорнию.
- Проект на $30 млрд: Westinghouse построит энергоблоки на Хмельницкой АЭС.
- Все главные новости и интересные моменты визита президента в США – в нашей хронике.
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