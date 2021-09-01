Зеленский предложит США несколько моделей участия в нормандском формате

Украина предложит США несколько моделей участия в нормандском формате. Об этом вчера, 31 августа 2021 года, заявил президент Владимир Зеленский во время представления плана трансформации Украины в Вашингтоне.

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"Мы серьезно думаем, как разблокировать нормандский формат и проговаривать реальные шаги по мирному урегулированию войны на Донбассе. Здесь нам нужны сильные партнеры", – заявил Зеленский.

По словам Зеленского, Украина приглашает США участвовать в нормандском формате, и во время встречи с президентом США Джо Байденом он надеется обсудить несколько моделей такого участия.

Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности всего региона: "это вопрос и Молдовы, и границ прибалтийских государств, это вопрос независимости Беларуси, и таких вопросов много".

Нужно осознать, что все, а не только Украина, должны быть заинтересованы в поиске ответов и результатов, добавил Зеленский.

В июле 2021 года в России заявили, что не против участия США в нормандском формате, но не видят в этом необходимости.

В Госдепе США уверены, что участие США в нормандском формате не решит проблему агрессии России.

Денис Юдин

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