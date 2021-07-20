Россия не против участия США в переговорах по Донбассу, но нужды в этом нет – Кремль
У России "нет принципиальных возражений" по включению США, Великобритании и Канады в переговорную группу в нормандском формате, но необходимости в изменении формата переговоров нет. Об этом в интервью Politique Internationale сказал заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, текст материала опубликован на сайте посольства РФ во Франции.
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"Объективной необходимости в модернизации нормандского формата нет. У нас нет принципиальных возражений, но чем больше в нем будет представлено участников и мнений, тем сложнее будет находить консенсус", – сказал Козак.
По его словам, трехсторонняя контактная группа также нуждается "в поддержке нормандского формата для преодоления патовой ситуации, в которой она находится с 2015 года".
Представитель президента РФ Владимира Путина утверждает, что нужны "не общие призывы и декларации, а максимально конкретизированные рекомендации" каждому из участников переговоров в ТКГ.
- В июле 2019 года президент Владимир Зеленский предложил Путину провести переговоры в расширенном за счет США и Британии нормандском формате. У экс-президента Дональда Трампа заявили о готовности к этой инициативе, а Кремль отказался.
- 26 апреля 2021-го стало известно, что Зеленский хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.
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