Участие США в нормандском формате не решит проблему агрессии России – Госдеп
Советник Государственного департамента США Дерек Шолле заявил, что участие Соединенных Штатов в нормандском формате "не то, что поможет решить проблему" агрессии России. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
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"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы", – сказал дипломат.
По его словам, США "очень хотят поддержать переговорный процесс и заставить Россию прекратить то, что она делает". Шолле отметил, что глава Белого дома Джо Байден "четко донес" это до президента РФ Владимира Путина на их встрече в Женеве месяц назад.
"Это будет темой скорой встречи президентов (Украины и США. – Ред.): проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", – подчеркнул Шолле.
- В июле 2019 года президент Владимир Зеленский предложил Путину провести переговоры в расширенном за счет США и Британии нормандском формате. У экс-президента Дональда Трампа заявили о готовности к этой инициативе, а Кремль отказался.
- 26 апреля 2021-го стало известно, что Зеленский хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.
- Вчера заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак сказал, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, но необходимости в этом нет.
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