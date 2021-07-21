Участие США в нормандском формате не решит проблему агрессии России – Госдеп

Советник Государственного департамента США Дерек Шолле заявил, что участие Соединенных Штатов в нормандском формате "не то, что поможет решить проблему" агрессии России. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы", – сказал дипломат.

По его словам, США "очень хотят поддержать переговорный процесс и заставить Россию прекратить то, что она делает". Шолле отметил, что глава Белого дома Джо Байден "четко донес" это до президента РФ Владимира Путина на их встрече в Женеве месяц назад.

"Это будет темой скорой встречи президентов (Украины и США. – Ред.): проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", – подчеркнул Шолле.

Станислав Стороженко

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