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Волкер: Не думаю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 12:44
Волкер: Не думаю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем - Фото
Курт Волкер (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине в 2017—2019 годах Курт Волкер считает, что Украина не вернет Крым и часть Донбасса силой, но должна действовать иначе: на страну-оккупанта нужно "давить" экономическими и политическими методами. Об этом он сказал Крым.Реалии.

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Журналист задал ему вопрос о возможном военном сценарии для возвращения захваченных РФ украинских территорий.

"Я не думаю, что Украина обладает военным потенциалом для победы над Россией", – ответил Волкер. Он добавил, что в случае чего, Россия поставит в ОРДЛО больше боеприпасов, вооружения и всех ресурсов для войны.

"Так что я не думаю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем", – подчеркнул он.

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По мнению экс-топ-чиновника Госдепа США, на Россию нужно воздействовать долго с помощью санкций и политического давления – чтобы в итоге Кремль решил закончить войну.

"Но сейчас Россия не в такой ситуации", – сказал он.

Волкер сообщил, что примет участие 23 августа в Крымской платформе, но предупредил: Россия может пойти на провокацию, чтобы сорвать первый саммит.

Экс-глава украинской делегации в Международном суде ООН в Гааге Зеркаль в июне заявила, что Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы российского газопровода Северный поток-2.

Евгений Пилипенко
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