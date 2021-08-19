Украинской власти в Крыму будут радоваться даже те, кто "октябрята" в душе – Зеленский

Несмотря на то, что российская пропаганда очень плотно поработала с людьми в Крыму, там будут рады возвращению ныне оккупированного РФ полуострова в Украину. Так считает президент Владимир Зеленский, о чем рассказал в интервью крымским журналистам перед запуском Крымской платформы, его приводит НВ.

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На вопрос "Как отвоевать мозги людей?" глава государства сказал, что в Крыму "это вопрос территории".

"Я помню еще из "Квартала" – из звезд мы были единственные украинские. Однако местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они крымчане, тогда как российские звезды всегда говорили: "Очень приятно у вас быть в Крыму", – вспомнил президент.

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Зеленский полагает, что крымчане "поняли, что произошло", и увидели, что будет в Крыму без Украины.

"В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне", – повторил он.

Более того, президент считает, что радоваться будут "даже те, кто в душе с "октябрятским значком". "Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь", – аргументировал он.

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Евгений Пилипенко

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