UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Когда выборы в Крыму и ОРДЛО. В правительстве перечислили условия для этого

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 13:46
Когда выборы в Крыму и ОРДЛО. В правительстве перечислили условия для этого - Фото
День выборов (фото - ЕРА)

В правительственном законопроекте о политике переходного периода после освобождения пока что оккупированных Россией Крыма и части Донбасса предлагается закрепить условия, когда там можно будет провести выборы, и кто не получит права избираться и быть чиновником. Текст документа выложен на сайте Рады.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По нему, выборы станут возможны не ранее, чем на этих территориях будет возможность обеспечить:

→ недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны РФ;

→ соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;

→ соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;

→ свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к СМИ и восстановление украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных СМИ;

→ безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств.

Читайте также: "Не нужно строить иллюзий". Полная реинтеграция ОРДЛО займет минимум 25 лет – Резников

Не смогут избираться и быть чиновниками те, кто:

→ своими решениями/действиями/бездействием подрывал основы нацбезопасности и обороны Украины или нарушал права и свободы человека, или же способствовал таким действиям;

→ был в составе оккупационных сил и/или оккупационных администраций РФ, кроме тех, кто обеспечивал жизнедеятельность территорий и не причинил вреда жизни и здоровью граждан, и тех, кто был в составе принудительно.

Правительство предлагает, чтобы общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы на деоккупированных территориях проводились только при условии соблюдения Конституции и законодательства Украины.

Местные выборы на освобожденных территориях, говорится в документе, должны проводиться одновременно с местными выборами везде в Украине, а местные референдумы – только после местных выборов.

Читайте также: РФ против закона о переходном периоде для Донбасса – он якобы "нарушает соглашения"

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России переходной период война Крым выборы ордло оккупация деоккупация законодательство
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 