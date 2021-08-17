Когда выборы в Крыму и ОРДЛО. В правительстве перечислили условия для этого
В правительственном законопроекте о политике переходного периода после освобождения пока что оккупированных Россией Крыма и части Донбасса предлагается закрепить условия, когда там можно будет провести выборы, и кто не получит права избираться и быть чиновником. Текст документа выложен на сайте Рады.
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По нему, выборы станут возможны не ранее, чем на этих территориях будет возможность обеспечить:
→ недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны РФ;
→ соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;
→ соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;
→ свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к СМИ и восстановление украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных СМИ;
→ безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств.
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Не смогут избираться и быть чиновниками те, кто:
→ своими решениями/действиями/бездействием подрывал основы нацбезопасности и обороны Украины или нарушал права и свободы человека, или же способствовал таким действиям;
→ был в составе оккупационных сил и/или оккупационных администраций РФ, кроме тех, кто обеспечивал жизнедеятельность территорий и не причинил вреда жизни и здоровью граждан, и тех, кто был в составе принудительно.
Правительство предлагает, чтобы общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы на деоккупированных территориях проводились только при условии соблюдения Конституции и законодательства Украины.
Местные выборы на освобожденных территориях, говорится в документе, должны проводиться одновременно с местными выборами везде в Украине, а местные референдумы – только после местных выборов.
- 23 февраля 2018 года в Голосе Украины был опубликован закон о деоккупации и реинтеграции Донбасса.
- В октябре 2019-го президент Зеленский выступил за переходное правосудие при реинтеграции временно оккупированных территорий.
- 21 октября 2020-го глава украинской делегации в ТКГ Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса.
- 11 января 2021-го был обнародован черновик законопроекта о переходном периоде для Крыма и ОРДЛО.
- 4 августа 2021 года Кабмин одобрил законопроект об основах госполитики переходного периода.
- Рассмотрение его в Раде ожидается осенью.
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