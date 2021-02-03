"Не нужно строить иллюзий". Полная реинтеграция ОРДЛО займет минимум 25 лет – Резников

Полная реинтеграция временно оккупированных частей Донбасса займет не меньше 25 лет. Об этом в интервью LB.ua заявил министр реинтеграции Алексей Резников.

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"Реинтеграция, полноценный возврат этих территорий в экономическое, ментальное поле Украины, по нашему мнению, займет минимум одно поколение. Отсюда и 25 лет", – сказал он.

Резников говорит, что "не нужно строить иллюзий", мол, завтра Украина вернет временно оккупированные земли и "сразу все решит, проведет реинтеграцию".

"Там люди уже семь лет живут под влиянием очень мощной пропаганды. С ее последствиями нам придется как государству жить и бороться", – добавил он.

В начале января Резников заявил, что в рамках минских договоренностей возможности для дальнейших шагов практически исчерпаны.

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Марк Сировой

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