"Не нужно строить иллюзий". Полная реинтеграция ОРДЛО займет минимум 25 лет – Резников
Полная реинтеграция временно оккупированных частей Донбасса займет не меньше 25 лет. Об этом в интервью LB.ua заявил министр реинтеграции Алексей Резников.
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"Реинтеграция, полноценный возврат этих территорий в экономическое, ментальное поле Украины, по нашему мнению, займет минимум одно поколение. Отсюда и 25 лет", – сказал он.
Резников говорит, что "не нужно строить иллюзий", мол, завтра Украина вернет временно оккупированные земли и "сразу все решит, проведет реинтеграцию".
"Там люди уже семь лет живут под влиянием очень мощной пропаганды. С ее последствиями нам придется как государству жить и бороться", – добавил он.
- В начале января Резников заявил, что в рамках минских договоренностей возможности для дальнейших шагов практически исчерпаны.
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