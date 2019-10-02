Реинтеграция ОРДЛО: Зеленский выступил за переходное правосудие

Президент Владимир Зеленский выступил за разработку концепции переходного правосудия в рамках процесса реинтеграции оккупированных гибридной армией РФ районов Донбасса. Об этом Зеленский сказал на заседании Комиссии по вопросам судебной реформы, сообщает его пресс-служба.
Вопрос реинтеграции оккупированных территорий президент отнес к приоритетам работы данной комиссии.
"Она (концепция, - ред.) должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
Сообщается, что глава государства также заявил о необходимости стратегии деоккупации оккупированного Крыма и части Донбасса, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции местного населения.
"Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, - а в некоторых случаях и освобождение от нее - за сотрудничество с оккупационными властями", - пояснил он.
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