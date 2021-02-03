В РФ против закона о переходном периоде для Донбасса – он якобы "нарушает соглашения"

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что законопроект Украины о госполитике переходного периода, касающийся реинтеграции временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, якобы грубо нарушает минские соглашения. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА.

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По словам представителя РФ, проект закона якобы прямо предусматривает "дискриминацию и репрессии" против жителей Донбасса со стороны Украины.

Также Грызлов заявил, что "по существу" законопроект Министерства временно оккупированных территорий якобы предусматривает односторонний выход Украины из минских соглашений.

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Станислав Стороженко

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