В РФ против закона о переходном периоде для Донбасса – он якобы "нарушает соглашения"
Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что законопроект Украины о госполитике переходного периода, касающийся реинтеграции временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, якобы грубо нарушает минские соглашения. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА.
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По словам представителя РФ, проект закона якобы прямо предусматривает "дискриминацию и репрессии" против жителей Донбасса со стороны Украины.
Также Грызлов заявил, что "по существу" законопроект Министерства временно оккупированных территорий якобы предусматривает односторонний выход Украины из минских соглашений.
- В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский выступил за переходное правосудие при реинтеграции временно оккупированных территорий.
- 21 октября 2020 года глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса для достижения мира, среди них – принятие пакета профильных законов.
- 11 января МинВОТ опубликовало черновой вариант проекта закона о госполитике переходного периода.
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