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В РФ против закона о переходном периоде для Донбасса – он якобы "нарушает соглашения"

03.02.2021, 19:36
В РФ против закона о переходном периоде для Донбасса – он якобы
Грызлов Борис Фото: kremlin.ru

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что законопроект Украины о госполитике переходного периода, касающийся реинтеграции временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, якобы грубо нарушает минские соглашения. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА.

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По словам представителя РФ, проект закона якобы прямо предусматривает "дискриминацию и репрессии" против жителей Донбасса со стороны Украины. 

Также Грызлов заявил, что "по существу" законопроект Министерства временно оккупированных территорий якобы предусматривает односторонний выход Украины из минских соглашений. 

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Станислав Стороженко
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