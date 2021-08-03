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Зеленский: Крым – это моя земля, он никогда не будет русской территорией

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 11:12
Зеленский: Крым – это моя земля, он никогда не будет русской территорией - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Крым никогда не будет русской территорией, его возвращение – это вопрос времени. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Дом, назвав полуостров "своей землей".

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Разговор президента и журналиста велся о попытках оккупантов блокировать контакты жителей временно оккупированных территорий и Украины.

"Я знаю, что блокируют контакты. Но я думаю, это все равно невозможно. Ведь вопрос стоит: ты любишь эту страну или не любишь. Вот любишь – ты украинец, не любишь – ты гость, путешественник. Эти люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как мы", – сказал Зеленский.

Затем Зеленский рассказал о туристической молодости в Крыму: рапанах, походах с палатками и прыжках со скалы в море, "чтобы удивить будущую супругу".

"Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русская территория. Просто никогда", – сказал он.

Зеленский также сказал, что нельзя вбить в голову татарам и сказать, что их здесь никогда не было, а депортацию 1944 года придумали. "Невозможно это, хоть перепишите историю и переназовите все города, хоть сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся домой – вопрос времени", – подытожил президент.

Читайте также: Украина собирает масштабный саммит мировых лидеров – Крымскую платформу. Как это будет 

Марк Сировой
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Владимир Зеленский Крым крымская платформа
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