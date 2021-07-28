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"Беспрецедентно". Участвовать в Крымской платформе будут 28 стран и организаций – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 11:51
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Участвовать в саммите Крымской платформы в Киеве согласились уже 28 стран и международных организаций, это будет беспрецедентное международное событие в Украине. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Уже 28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, глав парламентов, членов правительства", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, ожидается участие в Крымской платформе всех ключевых партнеров Украины в Европе и Северной Америке.

Это значит, что Украине удалось сформировать "ядро международной коалиции за освобождение Крыма", считает дипломат.

При этом глава МИД отметил, что Россия системно противодействовала Крымской платформе – в каждой стране и столице отговаривала руководства государств от участия в саммите.

Кулеба добавил, что уже почти согласована декларация саммита, в которой будут зафиксированы принципиально важные для Украины положения.

Он также подчеркнул, что саммит не будет единичным событием – Крымская платформа будет работать регулярно на многих уровнях.

"Мы сейчас разрабатываем долгосрочную концепцию работы платформы по пяти приоритетным направлениям: политика непризнания, санкции, безопасность в Азово-Черноморском регионе, защита прав человека и международного гуманитарного права, экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма", – объяснил Кулеба.

Читайте также: Украина собирает масштабный саммит мировых лидеров – Крымскую платформу. Как это будет 

Марк Сировой
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Крым саммит дмитрий кулеба крымская платформа
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