"Беспрецедентно". Участвовать в Крымской платформе будут 28 стран и организаций – Кулеба
Участвовать в саммите Крымской платформы в Киеве согласились уже 28 стран и международных организаций, это будет беспрецедентное международное событие в Украине. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Уже 28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, глав парламентов, членов правительства", – сказал глава МИД.
По словам Кулебы, ожидается участие в Крымской платформе всех ключевых партнеров Украины в Европе и Северной Америке.
Это значит, что Украине удалось сформировать "ядро международной коалиции за освобождение Крыма", считает дипломат.
При этом глава МИД отметил, что Россия системно противодействовала Крымской платформе – в каждой стране и столице отговаривала руководства государств от участия в саммите.
Кулеба добавил, что уже почти согласована декларация саммита, в которой будут зафиксированы принципиально важные для Украины положения.
Он также подчеркнул, что саммит не будет единичным событием – Крымская платформа будет работать регулярно на многих уровнях.
"Мы сейчас разрабатываем долгосрочную концепцию работы платформы по пяти приоритетным направлениям: политика непризнания, санкции, безопасность в Азово-Черноморском регионе, защита прав человека и международного гуманитарного права, экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма", – объяснил Кулеба.
- 4 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма. 18 января 2021 года замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года.
- 15 марта в РФ заявили, что будут считать участие в Крымской платформе агрессией против России. Зеленский заявил, что участие в ней станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе.
- Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приедут в Киев на саммит Крымской платформы. США представит министр транспорта Пит Буттиджич, которого у Зеленского называют "восходящей звездой политической арены США".
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