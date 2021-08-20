Если Россия пойдет на вторжение, ВСУ нанесут врагу непоправимый ущерб – генерал Сырский

Ситуация с угрозой нового нападения России "пока оставляет желать лучшего" и "сохраняет тенденцию к дальнейшей эскалации", но в случае вторжения силы обороны Украины нанесут непоправимый вред врагу. Об этом Укринформу рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

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По его словам, не считая остальных возможностей РФ, для быстрого развертывания на украинском направлении там находятся в боеготовности до 19 000 солдат 31-й батальонно-тактической группы ВС РФ.

"Мы понимаем, что при определенных условиях РФ может перейти и к открытой агрессии... с проведением стратегической наступательной операции. <...> Но были времена, когда ситуация была намного сложнее", – сказал генерал-полковник.

Сырский не исключает вооруженных провокаций на границе, на линии соприкосновения на Донбассе, а также на админгранице с оккупированным Крымом, где у россиян около 33 000 военных. Особенно это вероятно в условиях учений вроде Запада-2021 в начале осени.

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Военачальник подчеркнул: Украина строит планы так, чтобы любой сценарий вторжения не смог быть воплощенным в жизнь. В первую очередь за счет того, что противник, просчитывая возможные свои потери, не думал, что выгода будет больше, чем нанесенный ему ущерб.

"И исторический, и наш современный опыт военного противостояния с РФ свидетельствует, что эта формула является действенной и она работает. <...> Еще раз хочу заверить, что в случае вооруженной агрессии против нашей страны Сухопутные войска способны обеспечить развертывание на угрожаемых направлениях для сдерживания врага и нанесение ему непоправимого ущерба", – подчеркнул он.

Сырский отметил, что один из основных активов Украины – это "несколько сотен тысяч подготовленных и мотивированных на защиту Родины ветеранов российско-украинской войны".

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Евгений Пилипенко

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