UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Если Россия пойдет на вторжение, ВСУ нанесут врагу непоправимый ущерб – генерал Сырский

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 11:36
Если Россия пойдет на вторжение, ВСУ нанесут врагу непоправимый ущерб – генерал Сырский - Фото
Александр Сырский в зоне ООС (скриншот из видеозаписи)

Ситуация с угрозой нового нападения России "пока оставляет желать лучшего" и "сохраняет тенденцию к дальнейшей эскалации", но в случае вторжения силы обороны Украины нанесут непоправимый вред врагу. Об этом Укринформу рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, не считая остальных возможностей РФ, для быстрого развертывания на украинском направлении там находятся в боеготовности до 19 000 солдат 31-й батальонно-тактической группы ВС РФ.

"Мы понимаем, что при определенных условиях РФ может перейти и к открытой агрессии... с проведением стратегической наступательной операции. <...> Но были времена, когда ситуация была намного сложнее", – сказал генерал-полковник.

Сырский не исключает вооруженных провокаций на границе, на линии соприкосновения на Донбассе, а также на админгранице с оккупированным Крымом, где у россиян около 33 000 военных. Особенно это вероятно в условиях учений вроде Запада-2021 в начале осени.

Читайте также: Сырский о войсках ООС: В критический момент сработают эффективно

Военачальник подчеркнул: Украина строит планы так, чтобы любой сценарий вторжения не смог быть воплощенным в жизнь. В первую очередь за счет того, что противник, просчитывая возможные свои потери, не думал, что выгода будет больше, чем нанесенный ему ущерб.

"И исторический, и наш современный опыт военного противостояния с РФ свидетельствует, что эта формула является действенной и она работает. <...> Еще раз хочу заверить, что в случае вооруженной агрессии против нашей страны Сухопутные войска способны обеспечить развертывание на угрожаемых направлениях для сдерживания врага и нанесение ему непоправимого ущерба", – подчеркнул он.

Сырский отметил, что один из основных активов Украины – это "несколько сотен тысяч подготовленных и мотивированных на защиту Родины ветеранов российско-украинской войны".

Смотрите видео: 7 лет назад Россия захватила 140 км границы на Донбассе. Как выглядела война-2014

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война Донбасс вторжение Крым сдерживание александр сырский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 