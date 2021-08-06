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7 лет назад Россия захватила 140 км границы на Донбассе. Как выглядела война-2014 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 10:29
Скриншот из видеозаписи
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Семь лет назад, в ночь с 6 на 7 августа 2014 года, зажатые на Донбассе у восточной границы с Россией подразделения АТО под артиллерийскими обстрелами с российской территории вынуждены были пойти на прорыв через подконтрольную боевикам территорию.

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Силы АТО летом 2014 года пытались перекрыть украинско-российский участок границы в Донецкой и Луганской областях, чтобы перекрыть заход из России в Украину военных, вооружений и боеприпасов. 1 июля подразделения восстановили контроль над пунктом пропуска Должанский.

Как вспоминают пограничники, когда оставалось перекрыть 20 км границы, из РФ начались обстрелы из реактивной артиллерии.

В какой-то момент "тонко" растянутые вдоль границы передовые подразделения АТО оказались между двух огней: с одной стороны – РФ, с другой – созданные и поддерживаемые Кремлем террористические организации ДНР/ЛНР.

После примерно трех недель в блокаде войска Украины пошли на прорывБои под Изварино преимущественно СМИ страны-оккупанта называют пропагандистским определением "Должанский котел".

В итоге украинские войска, форсировав реку Миус, с потерями вырвались из оперативного окружения в узкой полосе сектора "Д" между границей с РФ и территорией Донбасса, захваченной гибридной армией россиян.

После этого был утрачен контроль над участком госграницы в 140 км, который не восстановлен до сих пор.

Смотрите видео: "В России люди ходят красивые, чистенькие". Сюжет из оккупации на Донбассе

Видео выше и внизу немного показывают последствия и события тех дней. Почитать подробнее можно здесь.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять на внешнюю политику страны.

Читайте также: Зеленский: Возвращение Донбасса на 90% зависит от одного человека – от Путина 

Евгений Пилипенко
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