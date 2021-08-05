Зеленский: Возвращение Донбасса на 90% зависит от одного человека – от Путина
Возвращение оккупированных территорий Донбасса на 90% зависит от президента России Владимира Путина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский телеканалу "Дом".
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Зеленский сказал, что ему напоминают, что он обещал "через год закончить войну", и объяснил, что он очень этого хочет.
"И я все делаю для этого, но, увы, не все от меня зависит", – сказал Зеленский.
Он заявил, что считает, в вопросе прекращения войны должно быть решение со стороны Путина.
"Я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Они не должны жить какими-то иллюзиями", – сказал Зеленский.
По его словам, украинская сторона имеет несколько вариантов планов по урегулированию конфликта, призывает оказывать давление на Россию разные страны – Францию, Германия, США, Великобританию, Канаду, арабские страны.
Президент добавил, что для прекращения войны нужна политическая воля, и с украинской стороны такая воля есть.
- В этом же интервью Зеленский сказал, что любителям России не стоит оставаться на временно оккупированном Донбассе, ведь он никогда не станет российскими. Таким людям стоит искать себе место в РФ.
- В этом же разговоре Зеленский назвал Крым "своей землей" и заявил, что временно оккупированный полуостров никогда не станет русской территорией.
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