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Зеленский: Возвращение Донбасса на 90% зависит от одного человека – от Путина

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 20:23
Зеленский: Возвращение Донбасса на 90% зависит от одного человека – от Путина - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео Телеканал Дом/Youtube)

Возвращение оккупированных территорий Донбасса на 90% зависит от президента России Владимира Путина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский телеканалу "Дом".

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Зеленский сказал, что ему напоминают, что он обещал "через год закончить войну", и объяснил, что он очень этого хочет.

"И я все делаю для этого, но, увы, не все от меня зависит", – сказал Зеленский.

Он заявил, что считает, в вопросе прекращения войны должно быть решение со стороны Путина.

"Я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Они не должны жить какими-то иллюзиями", – сказал Зеленский.

По его словам, украинская сторона имеет несколько вариантов планов по урегулированию конфликта, призывает оказывать давление на Россию разные страны – Францию, Германия, США, Великобританию, Канаду, арабские страны.

Президент добавил, что для прекращения войны нужна политическая воля, и с украинской стороны такая воля есть.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Донбасс
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