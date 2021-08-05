Зеленский: Если ты чувствуешь Донбасс Россией – нужно ехать и искать себе место в России

Любителям России не стоит оставаться на временно оккупированном Донбассе, ведь он никогда не станет российскими. Таким людям стоит искать себе место в РФ, заявил в интервью каналу Дом президент Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул, что никто никого не выгоняет, но он хочет, чтобы его правильно поняли.

"Если ты живешь на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам – в Россию, мы – русские". То это большая ошибка – оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда", – сказал Зеленский.

Президент сказал, что неважно как долго Донбасс будет оккупирован, и сравнил его с Берлинской стеной. "В любом случае люди, история воспользуются моментом, стена рухнет", – объяснил он.

"Если ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал ее Россией. Если ты так чувствуешь, то должен понять – во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, это правильно, ведь без Украины на этой территории цивилизации не будет. Он считает, что Украина будет расти вверх, а Донбасс в оккупированном виде никуда расти не будет. "Поэтому счастья для этих людей здесь не будет", – сказал президент.

Зеленский также призвал жителей временно оккупированных территорий, которые считают себя украинцами и Донбасс украинским, "быть там и держаться – ведь эта земля будет деоккупирована в любом случае".

В этом же интервью Зеленский назвал Крым "своей землей" и заявил, что временно оккупированный полуостров никогда не станет русской территорией.

Марк Сировой

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