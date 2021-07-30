Для Украины по историческому иску "Украина и Нидерланды против РФ" в Евросуде по правам человека все очень упрощает то, что страна-оккупант Россия утверждает, что на Донбассе "их нет". Об этом Европравде сообщил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

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Самый убедительный аргумент для ЕСПЧ, что территория перешла под контроль другого государства, – это "boots on the ground", сказал чиновник; то есть наличие там иностранных войск. Но недавно суд "начал шире смотреть на этот вопрос": теперь он принимает во внимание не только войска, но и политическую, экономическую, культурную поддержку оккупации.

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По словам Лищины, среди улик – свидетельства тех, кто захватывал российских десантников-"потеряшек", документы из их танков, видео. "Таких случаев было много", – добавил он.

Будут и живые свидетели, подтверждающие наличие войск РФ на Донбассе, в том числе среди перебежчиков с "той стороны". Есть записи пограничников, где шли бои, документы кадровых военных РФ.

Кроме того, будут свидетели и улики поставок из РФ оружия, подготовки боевиков в Ростовской области и в Крыму, обстрелов из РФ, в том числе ракетами Точка-У – Луганского аэропорта, и данные по трагедии MH17.

"Для нас также упрощает ситуацию то, что россияне говорят, мол, "их там нет". Если мы доказываем наличие хотя бы одного солдата, это означает, что они лгут полностью. Нельзя же быть "немножко беременным", – объяснил замглавы Минюста.

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Он отметил, что есть официальные документы, по которым РФ регулирует деятельность квазигосударственных учреждений в ОРДЛО, и раскрыта система поставки наличных рублей на эту территорию.

"Главная проблема россиян в том, что они врут. В таких масштабных историях довольно сложно скрыть правду, да и они не все гении шпионажа", – подытожил представитель Минюста.

24 ноября ЕСПЧ проведет первые слушания. Украина ожидает, что суд постановит: ОРДЛО контролируют не сепаратисты, а марионеточные образования РФ, то есть сама РФ. Лищина полагает, что решение по Донбассу будет не ранее чем через 2-2,5 года после слушаний.

Евгений Пилипенко

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